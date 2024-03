Il prossimo smartwatch di Samsung potrebbe essere ''più simile'' ad un Apple Watch

Il colosso sudcoreano fece il suo debutto oltre dieci anni fa presentando il Samsung Galaxy Gear : un dispositivo dal design squadrato , che poi vedremo riproposto anche nei successivi Gear 2 e Gear Live . Dopo questa parentesi, Samsung decise di cambiare rotta e abbracciare definitivamente il design circolare per i suoi futuri smartwatch. Fino al recente Galaxy Watch 6 infatti, non abbiamo più avuto degli stravolgimenti lato design ma le cose potrebbero cambiare con un inaspettato ritorno alle origini.

Quando si parla di smartwatch , specialmente in riferimento a Wear OS negli ultimi anni, Samsung continua ad essere una delle aziende più importanti in questo mercato (qui la nostra guida su come allenarsi con il Galaxy Watch ).

Stando a quanto riportato da SamMobile, Samsung starebbe considerando l'idea di far tornare le forme squadrate nei suoi smartwatch. L'idea sarebbe stata ''accolta con entusiasmo'' nell'azienda, suggerendo quindi un'elevata probabilità che questo cambiamento si concretizzi.

Non è assolutamente chiaro al momento se Samsung deciderà di apportare un cambiamento così drastico già con i prossimi Watch 7 o se ci sarà da attendere almeno un altro anno.

Di sicuro sarà interessante capire cosa eventualmente cambierà a livello di interfaccia, visto che la maggior parte delle applicazioni e la stessa One UI di Samsung sono state pensate per layout circolari. Inoltre c'è, ovviamente, da tenere in considerazione l'opinione dell'utenza che già si era mostrata divisa sulla rimozione dell'iconica ghiera rotante (poi reintrodotta sull'ultimo Watch 6 Classic) e potrebbe non apprezzare appieno ''un avvicinamento'' allo stile di Apple Watch.