L'ultima "truffa DHL" è una delle migliori

Di truffe che riguardano gli spedizionieri ce ne sono tante in circolazione. Non sono certo una novità e il modo più comune è quello di inviare SMS o e-mail che sembrino quelle del vero spedizioniere ma che poi rimandano su siti fraudolenti. Il classico phishing per intendersi. Se volete capire come difendervi dal phishing e riconoscerlo ecco una nostra guida.

La truffa di cui vi parliamo oggi non è diversa nel funzionamento, ma è quantomeno realizzata meglio della media per quanto riguarda le fattezze. Soprattutto se spedite e ricevete molti pacchi non vi sarà sicuramente poco familiare ricevere SMS da DHL che vi aggiorna sullo stato di una spedizione in arrivo. La truffa di oggi parte proprio così, con un SMS che recita:

DHL, il tuo pacco non è arrivato a causa di un errore nell'indirizzo, per ripetere la spedizione inserisci l'indirizzo corretto.

Subito dopo viene fornito un link da premere che rimanda ad una pagina che sembra quella di DHL ma che ovviamente non lo è.

Rispetto alla media di queste truffe però la pagina sembra essere fatta decisamente meglio e non ha nessun errore di traduzione. Lo schema di questa truffa è che vi verrà richiesto il pagamento di una piccola cifra (nel nostro caso 2,99€) per svincolare una spedizione bloccata.