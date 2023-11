Pronto al debutto Snapdragon 7 Gen 3: Qualcomm si concentra su AI e sulle performance

Qualcomm ha annunciato il nuovo processore Snapdragon 7 Gen 3, realizzato con il processo produttivo TSMC a 4 nanometri. In particolare, il chip avrà un core Prime (fino a 2,63 GHz), tre core Performance (2,4 GHz) e quattro Efficiency (1,8 GHz). Rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1, Qualcomm garantisce un miglioramento di quasi il 15% nelle prestazioni e un salto in avanti di oltre il 50% per quanto riguarda la GPU (Aztec Ruins 1080p). Anche sotto il profilo del risparmio energetico si dovrebbe vedere qualcosa in più rispetto al passato (in questo ambito, l'azienda assicura un miglioramento del 20%).

Ovviamente ampio spazio è stato concesso all'intelligenza artificiale, con le prestazioni che in questo campo dovrebbe migliorare del 60%. Qualcomm, inoltre, ha evidenziato dei passi in avanti relativi al miglioramento del rilevamento dei volti basato sull'intelligenza artificiale, soprattutto in condizioni difficili, come quelle di scarsa illuminazione. Ancora, un'altra novità di questa generazione di chip sarà l'audio spaziale con tracciamento della testa nonché le esperienze Snapdragon Seamless multi-dispositivo.