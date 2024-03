L'IA generativa non è più da ricchi: con Snapdragon 7+ Gen 3 arriva sulla fascia media

L'intelligenza artificiale generativa è una delle tecnologie che nei prossimi anni stravolgerà gli smartphone per come li conosciamo: a pochi giorni di distanza dall'annuncio di Snapdragon 8s Gen 3, Qualcomm ha annunciato un nuovo chip che scommette molto sull'IA. Parliamo di Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, nuovo SoC di fascia medio-alta che per la prima volta porterà l'intelligenza artificiale on-device anche sulla fascia media.

Snapdragon 7+ Gen 3 è un chip realizzato con processo costruttivo a 4nm, che introduce una nuova CPU Kryo (del 15% più veloce rispetto la generazione precedente) e una nuova GPU Adreno (del 45% più veloce).