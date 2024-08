Qualcomm presenta Snapdragon 7s Gen 3: il processore della fascia media che punta in alto

Qualcomm rappresenta un punto di riferimento assoluto quando si parla di componenti hardware per smartphone e dispositivi mobili in generale. L'azienda ha appena reso ufficiale il nuovo Snapdragon 7s Gen 3 , il processore che animerà buona parte della futura fascia media di smartphone Android .

Di cosa sarà capace il nuovo Snapdragon 7s Gen 3

Nelle ultime ore Qualcomm ha presentato ufficialmente il nuovo Snapdragon 7s Gen 3. Si tratta di un nuovo processore destinato alla fascia media e medio-alta degli smartphone. Andiamo a vedere le principali caratteristiche tecniche.

Il nuovo processore appena lanciato da Qualcomm presenta un'architettura da 1+3+4 core. Nello specifico, troviamo un core principale che arriva fino a 2,5 GHz, accompagnato da tre core dedicati alle prestazioni, in grado di arrivare fino a 2,4 GHz, e infine quattro core per l'efficienza che arrivano fino a 1,8 GHz.

Il processore presenta un processo realizzativo a 4 nm, una CPU Kryo, una GPU Adreno e una NPU integrata per l'elaborazione AI. Paragonando questo chip alla sua generazione precedente, Qualcomm afferma che le prestazioni della CPU sono incrementate del 20%, la GPU è cresciuta del 40%, mentre l'efficienza energetica è cresciuta del 12%.

La NPU integrata del processore sarà in grado di gestire la traduzione e la trascrizione multi-lingua e diverse attività di rilevamento contestuale. Troviamo poi anche il supporto alla cancellazione del rumore tramite l'IA. E proprio in termini di IA arrivano i miglioramenti più marcati rispetto al modello precedente, con le prestazioni dell'unità dedicata all'AI che sono addirittura raddoppiate.

In termini grafici, questo nuovo processore di Qualcomm sarà in grado di gestire fino a 3 sensori fotografici contemporaneamente, con risoluzione nativa massima pari a 21 megapixel. Ci sarà il supporto alla registrazione video in formato HDR a 10 bit e 4K.

Verranno supportati display a risoluzione full HD+, con refresh rate massimo fino a 144 Hz.

In termini di connettività, troviamo il supporto ai più recenti standard, come le reti 5G mmWave e Wi-Fi 6E.