Tutti i telefoni con Snapdragon 8 Elite: Honor, ASUS e Realme in pole position

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto Qualcomm sempre più consolidarsi nella posizione di leader per quanto riguarda i componenti hardware mobile, e in particolare per i processori. Gli Snapdragon ormai li troviamo sui principali top di gamma (ecco quali sono i migliori smartphone Android del momento), e ci prepariamo al debutto del nuovo Snapdragon 8 Elite sui primi telefoni.

Come intuite dal nome, il nuovo Snapdragon 8 Elite rappresenta il nuovo punto di riferimento assoluto nel settore dei processori per smartphone, almeno per quanto riguarda il mondo Android. Ora possiamo vedere quali saranno i primi smartphone che potranno sfoggiarlo.