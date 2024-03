Qualcomm ha appena svelato il suo nuovo chip di fascia alta: si chiama Snapdragon 8s Gen 3 ed è il primo SoC dell'azienda specificatamente pensato per ottimizzare le performance dell' intelligenza artificiale generativa direttamente su smartphone. È il primo chip mobile a puntare così tanto sull'IA generativa, ma ovviamente non è solo quello: tra gli altri punti di forza, Qualcomm scommette su fotografia , gaming e audio .

Intelligenza artificiale generativa

Partendo proprio dall'IA generativa, ossia il tipo di intelligenza artificiale che riesce a generare contenuti come testo e immagini (pensate a ChatGPT e MidJourney, ad esempio): normalmente, siamo abituati a pensare a questo tipo di IA in cloud, ma sarà sempre più comune avere processori in grado di eseguire operazioni molto complesse in locale.

Snapdragon 8s Gen 3 supporta modelli di intelligenza artificiale generativa con fino a 10 miliardi di parametri e modelli multimodali (ossia basati su diverse tipologie di input e output, come testo, immagini, suoni, etc).

Anche se in un primo momento potrebbe non essere facile trovare delle applicazioni concrete a questo focus sull'IA generativa, queste caratteristiche permetteranno di avere software in grado di generare testo, audio o immagini direttamente dallo smartphone, senza neanche la necessità di accedere a internet.

Inoltre, Qualcomm ha mostrato un esempio pratico dell'IA generativa con il photo expansion on-device: selezionando una fotografia (che magari è in un formato diverso da quello che vorremmo) è possibile "allargare" la foto grazie all'IA, che sarà in grado di generare un contorno che si integra perfettamente con la foto originale.

Come abbiamo visto per la serie Galaxy S24, e come ci aspettiamo da iOS 18, l'uso massiccio di intelligenza artificiale sarà sempre più comune sugli smartphone e Qualcomm non è certo rimasta a guardare.