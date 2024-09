Qualcomm democratizza la potenza: arriva Snapdragon X Plus a 8-core, il chip per tutti

Siamo volati a Berlino per assistere alla presentazione del nuovo Snapdragon X Plus a 8-core. Vediamo le novità!

Qualcomm ha appena annunciato l'espansione della sua serie Snapdragon X con il nuovo Snapdragon X Plus 8-core, una piattaforma progettata per portare l'innovativa esperienza notebook pensata dall'azienda, che avevamo finora sperimentato su modelli di fascia alta come ASUS Vivobook S 15 con Snapdragon X Elite, ad un numero ancora maggiore di utenti di PC. Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha presentato il nuovo processore in concomittanza all'ormai imminente IFA di Berlino, sottolineando come questa espansione permetterà ai produttori di PC di offrire dispositivi con Copilot+ nella fascia di prezzo tra i 700 e i 900 dollari. Una scelta che rende tecnologie di alto livello accessibili ad un pubblico molto più ampio, portando un significativo salto in avanti nelle prestazioni e nelle funzionalità AI dei PC di fascia media, che si va ad affiancare ai modelli 10 e 12-core.

Snapdragon X Plus 8-core è più rivoluzionario di X Elite?

Il nuovo Snapdragon X Plus 8-core si distingue per la presenza della CPU personalizzata Qualcomm Oryon: secondo i dati forniti dall'azienda, il nuovo processore offre una velocità del 61% superiore rispetto a concorrenti diretti, pur richiedendo il 179% in meno di energia. Siamo riusciti a recuperare qualche dato sul campo, che a breve vi sveleremo nell'apposito paragrafo dedicato ai benchmark. Scendendo più nel dettaglio, il nuovo chip offre una capacità di elaborazione AI estremamente potente grazie a un'unità di elaborazione neurale (NPU) da 45 TOPS, capace di gestire operazioni complesse direttamente sul dispositivo. Questa caratteristica è fondamentale per abilitare le nuove funzionalità di Copilot+ e migliorare l'esperienza complessiva dell'utente, sia in ambito consumer che enterprise. L'integrazione di una GPU avanzata e il supporto per fino a tre monitor esterni fanno del nuovo Snapdragon X Plus una soluzione ideale per le per attività di produttività intensiva come la creazione di contenuti o il multitasking avanzato. La capacità di offrire un'esperienza fluida e reattiva con una durata della batteria di più giorni posiziona questo processore come una scelta eccellente per i dispositivi ultraleggeri e ultraportatili.

Le prime collaborazioni con importanti produttori di PC, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung, permetteranno di trovare dispositivi equipaggiati con il nuovo Snapdragon X Plus 8-core già a partire da oggi in alcuni mercati. Questo segna l'inizio di una nuova era per i PC dotati di Copilot+, con la promessa di estendere l'uso dell'intelligenza artificiale a una gamma molto più ampia di dispositivi. Amon ha evidenziato l'importanza strategica di questa espansione per Qualcomm, sottolineando come il Snapdragon X Plus 8-core rappresenti non solo un importante passo avanti in termini di performance, ma anche una svolta nella creazione di esperienze AI più accessibili. Rangoon Chang, Vicepresidente Corporate di ASUS, ha espresso entusiasmo per la partnership con Qualcomm, indicando che la nuova piattaforma consentirà ad ASUS di offrire tecnologia all'avanguardia, come il nuovo ProArt PZ13, a un pubblico ancora più vasto. Dall'altra parte, Pavan Davuluri di Microsoft ha confermato la volontà di continuare la collaborazione con Qualcomm per esplorare nuovi orizzonti nell'ambito dei PC Copilot+, in modo da ridefinire ciò che è possibile con un dispositivo Windows. La nuova piattaforma Snapdragon X Plus 8-core è dunque intenzionata a dare uno scossone al mercato dei PC, offrendo una combinazione unica di potenza, efficienza e funzionalità AI avanzate. Mentre il settore del computing continua ad evolversi verso dispositivi più portatili e intelligenti, Qualcomm si posiziona come un attore centrale, spingendo i limiti di ciò che i PC portatili possono fare, senza la necessità di dover spendere più di 1.000€.

Specifiche Snapdragon X Plus 8-core

Vediamo più da vicino le specifiche principali che caratterizzano Snapdragon X Plus a 8-core di Qualcomm, nelle due varianti X1P-46-100 e X1P-42-100. CPU Qualcomm® Oryon CPU Architettura: 64-bit Nuclei: 8, fino a 4.0 GHz Cache Totale: 30 MB Frequenza Max Multithread: X1P-46-100: 3.4 GHz X1P-42-100: 3.2 GHz Frequenza Single-Core Boost: X1P-46-100: 4.0 GHz X1P-42-100: 3.4 GHz

GPU Qualcomm® Adreno GPU X1P-46-100: Fino a 2.1 TFLOPS X1P-42-100: Fino a 1.7 TFLOPS

NPU Qualcomm® Hexagon NPU TOPS: 45 TOPS Micro NPU: Dual Micro NPU sul Qualcomm® Sensing Hub

Memoria Tipo di Memoria: LPDDR5x

Velocità di Trasferimento: 8448 MT/s

Capacità: Fino a 64 GB

Larghezza di Banda: 135 GB/s

Larghezza del Bit: 16-bit

Numero di Canali: 8 Archiviazione SD: SD v3.0

SSD/NVMe Interfaccia: NVMe SSD su PCIe Gen 4

UFS: UFS 4.0 Processo Nodo di Processo: 4nm Display Nome dell'Unità di Elaborazione Display (DPU): Qualcomm® Adreno DPU

Risoluzione Massima Display Interno: eDP v1.4b, fino a UHD120Hz HDR10

Risoluzione Massima Display Esterno: DP v1.4 3 display, fino a UHD60 Hz HDR10 2 display, fino a 5K60 o UHD120

VPU Nome dell'Unità di Elaborazione Video (VPU): Qualcomm Adreno VPU Codifica: 4K UHD 30 fps 8-bit: H.264, HEVC (H.265), AV1 Decodifica: 4K 30 fps 10-bit: HEVC (H.265), VP9, AV1 4K 60 fps 8-bit: H.264, HEVC (H.265) Concorrenza: 4K 30 fps 8-bit decodifica + 1080p 30 fps codifica 1080p 60 fps 10-bit decodifica + 1080p 30 fps codifica

Fotocamera Nome del Processore di Segnale Immagine (ISP): Qualcomm Spectra ISP Fotocamera Singola: Fino a 36 MP Registrazione Video: 4K HDR

Audio Generale Tecnologia Audio: Qualcomm Aqstic audio technology, Qualcomm® aptX Audio Modem e RF Nome del Modem: Snapdragon® X65

Sistema Modem-RF 5G: Velocità di Download Peak: 10 Gbps Velocità di Upload Peak: 3.5 Gbps Specifiche Modem-RF: Banda di 1,000 MHz (mmWave), Banda di 300 MHz (sub-6 GHz) Tecnologie di Miglioramento delle Prestazioni: Qualcomm® Smart Transmit technology, Qualcomm® Wideband Envelope Tracking, Qualcomm® AI-Enhanced Signal Boost, adaptive antenna tuning, Qualcomm® 5G PowerSave Tecnologia Cellulari: 5G NR, Dynamic Spectrum Sharing (DSS), mmWave, sub-6 GHz, HSPA, WCDMA, supporto LTE per CBRS, CDMA 1x, EV-DO, GSM/EDGE

Wi-Fi/Bluetooth® Sistema Wi-Fi/Bluetooth: Qualcomm® FastConnect 7800 Mobile Connectivity System Generazioni: Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 Standard: 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a Bande Spettrali: 6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz Stream Spaziali: Fino a 4 Peak QAM: Fino a 4K QAM Caratteristiche: Passpoint, 8x8 Sounding, TDLS, Wi-Fi QoS Management, Wi-Fi Optimized Connectivity, Wi-Fi Location, OFDMA (UL/DL), Miracast, Target Wake Time, Voice-Enterprise, MU-MIMO (UL/DL), Multi-Link Operation (MLO), High Band Simultaneous (HBS)

Bluetooth: Versione Specifica: Bluetooth 5.4 Tecnologia di Connessione: Bluetooth LE

USB Versione della Specifica USB: USB 4.0

Tipo di Interfaccia: 3 x USB4 (40Gbps), 2 x USB3.2 Gen2x1, 1x eUSB2

Benchmark Snapdragon X Plus 8-core

Benchmark Version Test X1P-46-100 X1P-42-100 Geekbench 6.2 6.2.0 ST | MT ST (2780-2813) | MT (11713-12001) ST (2385-2445) | MT (11027-11530) Cinebench 2024 2024 ST | MT ST (121-124) | MT (692-753) ST (103-108) | MT (677-730) GFXBench 5.1.0 Aztec Ruins Vulkan 78.7-79.1 63.0-64.1 3DMark 2.22.7359.0 Wild Life Extreme DX12 | Vulkan DX12 (23.0-23.5) | Vulkan (25.9-26.1) DX12 (18.9-19.1) | Vulkan (19.1-21.1) UL Procyon 2.6.886 Computer Vision Benchmark 1690-1771 1690-1771 UL Procyon 2.1.657 Office Productivity 6400-6667 5828-6029

Vi rinfreschiamo la memoria: cosa sono Snapdragon X Elite e X Plus

Dopo il lancio dei nuovi Mac con chip ARM proprietario, tali da rivoluzionare il mondo dei portatili in termini di efficienza e prestazioni, Qualcomm ha deciso di provare a rispondere in maniera decisa allo stesso modo nell'ambiente Windows utilizzando la competenza della società Nuvia, capitanata da ex ingegneri Apple e acquisita, appunto, da Qualcomm stessa. Durante lo Snapdragon Summit 2023, l'azienda ha svelato proprio lo Snapdragon X Elite, una nuova piattaforma che promette prestazioni superiori ai chip M2 della mela, promettendo un'emulazione più efficiente rispetto ai processori della casa di Cupertino, per consentire di eseguire i programmi per chip x86/64 senza problemi. L'emulazione è talmente performante da consentire anche di giocare quantomeno ai titoli con qualche anno alle spalle. In ogni caso, oltre a Snapdragon X Elite a 12-core e Snapdragon X Plus a 10-core, adesso Qualcomm ha nella scuderia anche X Plus a 8-core, così da arricchire la rosa di processori.

