Abbiamo provato l'Anti Apple Silicon di Qualcomm: è proprio come dicevano!

Siamo volati a Londra per provare sia Snapdragon X Elite, sia il neo-annunciato Snapdragon X Plus

A Londra è una giornata stranamente soleggiata. Certo, quando siamo andati via dal The Gherkin, l'enorme edificio a "cetriolo" dove si è tenuto l'evento di Qualcomm, ha iniziato a piovigginare. Una pioggia leggera, quasi impercettibile, che sulla pelle dei londinesi non fa nemmeno effetto. Quelle piccole goccioline rappresentavano un po' il nostro stato d'animo: felici per aver visto finalmente i nuovi processori Snapdragon X in azione, un pelino malinconici per non averli tra le mani, spremerli a dovere e vivere quella che rappresenta, potenzialmente, una rivoluzione per i portatili PC Windows. In una presentazione a porte chiuse, infatti, Qualcomm ci ha concesso una breve sessione durante la quale abbiamo messo le mani sui prototipi di notebook con Snapdragon X a bordo: alcuni avevano la versione Elite, annunciata sul finire dello scorso anno, altri invece avevano una novità, lo Snapdragon X Plus, una variante più economica che avevamo già avvistato in giro per la rete. Prima di buttarci nella mischia, facciamo una ricapitolazione su cosa sono questi nuovi processori, e su cosa potrebbero rappresentare per l'industria.

La visuale dal The Gherkin (30 St Mary Axe) è pazzesca. Noi eravamo al 38° piano su 41.

Cosa sono Snapdragon X Elite e X Plus

Dopo il lancio dei nuovi Mac con chip ARM proprietario, tali da rivoluzionare il mondo dei portatili in termini di efficienza e prestazioni, Qualcomm ha deciso di provare a rispondere in maniera decisa allo stesso modo nell'ambiente Windows utilizzando la competenza della società Nuvia, capitanata da ex ingegneri Apple e acquisita, appunto, da Qualcomm stessa. Durante lo Snapdragon Summit 2023 dello scorso ottobre, l'azienda ha svelato proprio lo Snapdragon X Elite, una nuova piattaforma che promette prestazioni superiori ai chip M2 della mela, promettendo un'emulazione più efficiente rispetto ai processori della casa di Cupertino, per consentire di eseguire i programmi per chip x86/64 senza problemi. L'emulazione è talmente performante da consentire anche di giocare quantomeno ai titoli con qualche anno alle spalle. Fino ad ora ci siamo basati sulle parole di altri creatori di contenuti, ora finalmente siamo riusciti a metterci le mani sopra, sebbene per poco tempo. In ogni caso, oltre a Snapdragon X Elite, Qualcomm ha svelato anche Snapdragon X Plus, proprio in occasione dell'evento londinese. Si tratta di una CPU da 10 core (a 3,4 GHz) contro i 12 (a 3,8 GHz) che caratterizzano la serie premium di Snapdragon X Elite.

Benchmark Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus

Snapdragon X Elite

Iniziamo con alcuni benchmark effettuati da Qualcomm sui notebook con Snapdragon X Elite presenti a Londra, insieme alle diapositive che illustrano le caratteristiche del chip.

Geekbench 6.2 ST (2850-2900) MT (15.1k-15.4k) Cinebench 2024 ST (126-128) MT (1140-1200) Chrome (Beta) Speedometer 2.1 (460-500) JetStream 2.1 (330-340) UL Procyon AI Inference 1750-1800 PCMark 10 Applications 13.5k-14.1k UL Procyon Office Productivity 6500-6900 Blender CPU 430-470 3DMark Wild Life Extreme 41.9-44 fps

Snapdragon X Plus

In basso, invece, vi attendono i benchmark dei laptop dotati di Snapdragon X Plus in prova a Londra, con le diapositive che la sviscerano più nel dettaglio.

Geekbench 6.2 ST (2400-2425) MT (12.8k-13.1k) Cinebench 2024 ST (107-109) MT (825-845) Chrome (Beta) Speedometer 2.1 (410-430) JetStream 2.1 (280-290) UL Procyon AI Inference 1750-1800 PCMark 10 Applications 12.5k-12.8k UL Procyon Office Productivity 5700-5900 Blender CPU 340-360 3DMark Wild Life Extreme 37.1-38.5 fps

La prova sul campo

Il nostro test si è consumato perlopiù su un prototipo di notebook equipaggiato con Snapdragon X Elite sul quale siamo riusciti ad effettuare una prova gaming su Control e Baldur's Gate 3. Il primo titolo è l'avventura di Remedy utilizzata molto spesso come benchmark vista la sua grande distruttibilità ambientale: nonostante fosse una versione emulata e non nativa, il gioco si manteneva stabile sui 30 fotogrammi al secondo, con dettagli bassi in Full HD. Discorso diverso per Baldur's Gate 3, che riusciva a raggiungere i 22 fps a risoluzione HD, ma ci sono da fare considerazioni diverse. Baldur's Gate 3 è un titolo decisamente più nuovo di Control, visto che uno è uscito a quattro anni di distanza dall'altro. Sorprende comunque che il titolo di Larian Studios riesca a girare: il prologo, che si tiene in un luogo chiuso e privo di grandi dettagli, bene o male era giocabile. Bisogna poi tenere a mente che si tratta di titoli emulati su processore ARM, dunque la situazione potrebbe migliorare nel caso in cui vengano sviluppate versioni native, sebbene gli Snapdragon X non siano stati studiati espressamente per giocare.

Un'altra brevissima prova, eseguita però dagli addetti ai lavori, è stata quella relativa alle potenzialità dell'intelligenza artificiale. La peculiarità risiede nel fatto che le CPU in questione, che si poggiano entrambi su una potenza di 45 TOPS NPU, sono in grado di attivare gli input direttamente dalla macchina stessa, senza dover attingere dalla rete: non a caso, i vari test sono stati effettuati con i notebook in modalità aereo. Anzitutto la generazione del codice tramite Visual Studio Code, molto utile per assistere i programmatori generando istantaneamente nuovo codice con l'intelligenza artificiale generativa sul dispositivo. Dopo questa breve parentesi, siamo passati ad Audacity, il popolare strumento per l'editing audio, il quale, grazie ad un plug-in sviluppato da Qualcomm, può generare nuova musica in locale. Chiaramente non aspettatevi i risultati di Suno AI, anche perché, lo ripetiamo, Audacity agiva solo in locale e al momento poteva generare brevi musiche strumentali in base al prompt scritto nell'apposito campo. Ultimo, non per importanza, era una dimostrazione con OBS Studio, capace di fornire i sottotitoli in tempo reale durante i live streaming con traduzione automatica di 100 lingue parlate, il tutto in maniera estremamente veloce. Non dovrebbe mancare molto prima di poter metterci le mani sopra in maniera più approfondita. I primi PC alimentati dai processori Snapdragon X, sia Plus che Elite, saranno lanciati sul mercato a partire dalla metà del 2024. Nel frattempo, godetevi le foto scattate all'evento nella galleria sottostante.

Qualcomm Evento Aprile Londra - Foto