Snapdragon XR2 Gen 2

Qualcomm lancia oggi il processore per smart glasses Snapdragon XR2 Gen 2. Si tratta del cervello degli occhiali smart che decideranno di adottare questa piattaforma, e stando alle indicazioni fornite da Qualcomm, il salto in avanti sembra sensibile. Si parla di un nuovo livello di immersione e di fluidità durante l'utilizzo.

C'è prima di tutto un nuovo processore grafico Adreno che garantisce prestazioni più che raddoppiate rispetto al modello precedente (si parla di 2,5X) e al tempo stesso più efficiente dal punto di vista energetico di ben il 50%.

Si tratta quindi non di un miglioramento marginale, ma di una rivoluzione, se i dati venissero confermati dai test. Questo processore sarà ottimizzato per display fino alla risoluzione di 3K x 3K.

Ma sarà migliorato moltissimo anche il calcolo computazionale relativo alla percezione dello spazio attorno a noi. In contemporanea questo XR2 Gen 2 potrà tracciare il movimento della testa, degli occhi, del volto e delle mani, oltre che ricevere input dal movimento del corpo e da un controller. Al tempo stesso potrà nello stesso istante percepire i piani nello spazio, le distanze, gli oggetti in 3D e avrà la capacità di riconoscere e categorizzare gli oggetti nelle vicinanze.

Miglioramenti anche nell'intelligenza artificiale grazie all'NPU Hexagon che ha prestazioni fino a 8 volte superiori a parità di watt consumato, così come è stata nettamente migliorata la gestione energetica e la latenza per quanto riguarda il rilevamento dei movimenti all'interno dello spazio.

Per potersi muovere nello spazio la soluzione migliora è ovviamente quella di poter utilizzare il visore in modalità completamente senza fili. Questo sarà possibile grazie al supporto al Wi-Fi 6E e soprattutto Wi-Fi 7. Questo permetterà al visore di toccare velocità (massime teoriche) di 5,8Gbps, consumando il 40% in meno di energia e garantendo l'80% in meno di latenza. Tecnologie come il Wi-Fi 7 sono sicuramente più interessanti proprio per contesti come questo, piuttosto che per smartphone e PC.

L'estrema riduzione di latenza vale anche per il sistema VST (ovvero Video See Through) che rende la realtà virtuale, mista. In questo nuovo system-on-a-chip di Qualcomm infatti si abbasserà la latenza di quello che viene "visto" dagli occhi del visore e riportato sul display che si starà guardando fino a 12 ms, permettendo, come mostrato da Qualcomm in un video, di giocare a ping pong con il visore addosso.

Il nuovo processore di immagine permette poi di "fondere" al meglio la realtà virtuale con quella "vera", andando a ridurre il rumore, migliorare le geometrie dei poligoni e ampliando la gamma dinamica della luce.