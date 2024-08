Siete curiosi di scoprire un dispositivo in grado di riunire in sé le potenzialità di un apparecchio VR a quelle di un e-reader? Ebbene, i Sol Reader sono qualcosa di molto vicino a quanto auspicato sopra. Si tratta di un paio di occhiali dotati di schermi basati sull'inchiostro elettronico: in questo modo, gli utenti potranno leggere senza particolari difficoltà.