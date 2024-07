Solos lancerà i primi occhiali smart con GPT-4o e Gemini

Sognate di possedere un paio di occhiali con assistente vocale AI ed in grado di filmare video? Presto, oltre ai noti Ray-Ban Meta, ci sarà un'alternativa rappresentata dai Solos AirGo Vision. L'azienda, che in passato aveva lanciato gli smart glass AirGo3, capaci di tradurre in tempo reale, ora ha ufficializzato l'arrivo dei sopracitati occhiali, che integreranno GPT-4o di OpenAI.

Questa integrazione consentirà alla fotocamera degli occhiali di riconoscere gli oggetti e di rispondere alle relative domande poste dagli utenti. Dunque, i Solos AirGo Vision potranno "tradurre" l'ambiente circostante ed interagire in diretta con gli utenti. Inoltre, potranno funzionare anche con altri modelli AI, come Claude di Anthropic e Gemini di Google.