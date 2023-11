I sondaggi WhatsApp arrivano anche nei Canali, ma non per tutti

Parliamo di WhatsApp in termini di novità, visto che sulla piattaforma di proprietà di Meta è appena arrivata una nuova funzionalità. Si tratta di una novità che arriva per i Canali , la nuova modalità di interazione arrivata recentemente su WhatsApp.

Torniamo a parlare di WhatsApp , la piattaforma di messaggistica istantanea usata da milioni e milioni di utenti intorno al mondo. Proprio per questo ci interessa particolarmente conoscere le novità che ha in serbo il suo team di sviluppo.

Segno che WhatsApp ha in mente prima di testare la novità per capire se ci sono eventuali bug da sistemare prima del rilascio a tutti.

La novità dei sondaggi sui Canali WhatsApp arriva tramite un aggiornamento dell'app Android di WhatsApp, ma non per tutti . L'aggiornamento che include tale novità infatti è riservato ad alcuni tra coloro che hanno aderito alla versione beta dell'app.

La novità che arriva per i Canali corrisponde ai sondaggi . Questi non sono una novità assoluta : da qualche tempo infatti nella chat private e nei gruppi WhatsApp è possibile aggiungere sondaggi. Finora però gli stessi sondaggi non erano disponibili per coloro che partecipano ai Canali.

I sondaggi sui Canali WhatsApp arrivano con le ovvie misure di privacy del caso. I voti ai sondaggi espressi nei Canali WhatsApp infatti prevedono che non sarà possibile visualizzare il contatto che ha votato per gli altri utenti. In altre parole, i voti espressi nei sondaggi sui Canali saranno anonimi.

Come menzionato sopra, la novità sarebbe inclusa nella versione 2.23.24.12 di WhatsApp Beta per Android. WABetaInfo però specifica che non per tutti gli utenti che hanno tale versione dell'app sarebbe abilitata la funzionalità. Ci aspettiamo una sua disponibilità più ampia nel corso delle prossime settimane.