"Aiutaci a migliorare WhatsApp": cos'è il sondaggio che sta circolando in questi giorni

Anzitutto niente panico: non si tratta di un tentativo di truffa . È una legittima richiesta dell'app legata alle recenti elezioni , anche se questo aspetto non viene inizialmente chiarito. Andiamo infatti a vedere più in dettaglio cos'è che Meta , l'azienda che possiede WhatsApp, vuole sapere da noi.

Aprendo l'app di WhatsApp , in cima alla schermata con tutte le chat, potrebbe esserci un messaggio insolito , che è possibile leggere anche dallo screenshot qui sotto: "Aiutaci a migliorare WhatsApp. Vorremmo ricevere il tuo feedback per migliorare i prodotti di WhatsApp. Le tue risposte al sondaggio sono utilizzate solo per scopi di ricerca e resteranno private."

Chiariamo anzitutto che non è in alcun modo obbligatorio rispondere al sondaggio per continuare a usare WhatsApp. È possibile ignorarlo o cliccare sulla X al suo fianco per chiuderlo per sempre, e (molto probabilmente) non tornerà a disturbarci.

Decidendo invece di dare il nostro parere dovremo armarci di qualche minuto di pazienza perché le domande sono diverse e richiedono un minimo di attenzione per essere completate.

L'argomento di base, come già accennato, è la politica, in particolare in merito ai contenuti politici presenti su WhatsApp che abbiamo visto di recente. Erano a tema? Erano fuorvianti? Erano utili?