Sonic Origins Plus è il Sonic più Sonic che ci sia

In tempo per l'estate, SEGA ha lanciato sul mercato Sonic Origins Plus , un'edizione speciale ampliata di Sonic Origins , la raccolta di giochi classici di Sonic rimasterizzati in digitale per questa generazione di piattaforme, incluse anche PS5 e Xbox Series X .

Cosa include Sonic Origins Plus?

Sonic Origins Plus include tutti i contenuti di Sonic Origins insieme ad una serie di extra, tra cui 12 titoli per Game Gear e, per la prima volta in assoluto, Amy Rose come personaggio giocabile in Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD.

In più, vi è anche l'aggiunta della possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD, con una serie di nuovi percorsi progettati per le sue abilità uniche.