Sono davvero queste le specifiche di PS5 Pro?

Interessanti notizie circa l'arrivo della PS5 Pro. In particolare, Red Gaming Tech ha pubblicato un'indiscrezione che suggerisce le specifiche tecniche di questa variante della nota console di Sony. Se questa notizia venisse confermata, il modello Pro della PlayStation 5 rappresenterebbe un importante passo in avanti rispetto a quello attualmente in commercio.

Entrando nel vivo della notizia, ecco le caratteristiche al centro dell'indiscrezione:

8C custom Zen 2 cpu - Low 4Ghz

30WGP / 60 CU RDNA 3 hybrid a 2500-2800Mhz

16GB GDDR6 a 18000MT/s

2/4GB DDR5 RAM per il sistema operativo

Probabili performance 2x per il Tempest Engin

2 motori per gli shader da 16WGP ciascuno, 1 disattivato per SE.

Le velocità di clock, invece, non sono state ancora stabilite: questa decisione verrà presa quando PS5 Pro sarà pronta a debuttare. Tra l'altro, l'azienda nipponica starebbe provando varie varianti dell'hardware. In ogni caso, pare certa la compatibilità con i giochi della console già in commercio.