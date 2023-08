Sono disponibili i testi in tempo reale per YouTube Music su Android ed iOS

Dopo le prime segnalazioni dello scorso aprile , adesso i testi in tempo reale su YouTube Music sono disponibili per tutti. Il servizio di casa Google per lo streaming musicale si allinea finalmente alla concorrenza dove già da diverso tempo era possibile sfruttare questa funzione. Infatti adesso dando uno sguardo alla scheda ''Testo'' , disponibile durante la riproduzione di un brano, è possibile notare il netto upgrade grafico portato da questa funzione.

Come evidenziato dallo screenshot a fare da sfondo alla scheda troviamo l'immagine sfocata del brano in ascolto, sulla quale il testo risulta essere molto più leggibile rispetto all'impostazione usata in precedenza. Con l'avanzamento della musica verrà mano a mano evidenziata in bianco la linea di testo corrispondente proprio come in un karaoke, mentre il resto delle parole resterà in una tonalità molto tenue di grigio. Durante la riproduzione sarà comunque possibile scorrere liberamente il testo dall'inizio alla fine e cliccando su una qualsiasi riga il brano riprenderà esattamente dal punto selezionato .

Attualmente su smartphone Android, non è possibile visualizzare la scheda con il testo ruotando lo schermo, infatti provandoci verranno chiusi i lyrics ed apparirà solo l'immagine collegata al brano in ascolto con tutti i comandi per la riproduzione. Di conseguenza, ho testato che qualora ci si volesse collegare ad uno schermo tramite una ''vecchia Chromecast base'' per un karaoke, sarà possibile visualizzare il testo solo trasmettendo lo schermo del nostro smartphone in verticale, non sfruttando quindi tutto lo spazio disponibile. Allo stesso modo collegandosi alla Chromecast direttamente dall'applicazione verrà visualizzata solamente l'immagine collegata al brano in riproduzione.

La situazione invece è diversa su iPad (iPadOS 16.6 e versione app 6.16) dove, una volta attivata la rotazione dello schermo, la scheda con il testo verrà ridimensionata per occupare ugualmente tutto il display.

I testi in tempo reale fanno parte dell'aggiornamento 6.14.3 dell'applicazione per iOS mentre per l'applicazione Android viene indicata la versione 6.15.