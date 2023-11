Sonos punta forte sul 2024: cuffie premium e tante altre novità

Sonos punterebbe molto su queste cuffie premium, anche perché ci sta lavorando dal 2019 , cancellando versioni precedenti del prodotto e ricominciando con inediti progetti: dunque c'è grande attesa per questo ormai sicuro debutto.Tra l'altro, non è escluso che l'azienda decida di lanciare anche degli auricolari TWS e non solo. Difatti, sempre su Bloomberg, si può leggere che Sonos potrebbe immettere sul mercato anche un dispositivo di streaming TV, probabilmente un set-top box (che potrebbe arrivare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025).

Sonos si sta preparando ad un 2024 da protagonista. L'azienda, infatti, sta pianificando il lancio di nuovi prodotti, con l'obiettivo di riconquistare un certo successo sui mercati. Entrando nei particolari, Mark Gurman di Bloomberg, ha spiegato che Sonos lancerà per la prima volta un paio di cuffie di fascia alta, con un prezzo compreso tra i 400 ed i 500 euro. Tra i punti di forza di queste cuffie, dovrebbe rientrare l'ottimo funzionamento con l'ecosistema Sonos, a partire dalla capacità di sincronizzazione con altri prodotti dell'azienda. Tra le feature, anche il supporto ai controlli vocali per la gestione dei contenuti, volume ed equalizzazioni.

Per quanto riguarda le specifiche di questo prodotto, sembrerebbe che grande spazio verrà dato al controllo vocale. Altri dettagli, almeno per il momento, non sono ancora disponibili. Tuttavia, si sa che Sonos è in trattativa con alcune società, tra cui Netflix, al fine di sviluppare app per questa piattaforma (potrebbe anche lanciare un proprio servizio). Infine, sempre nel 2024, è previsto il lancio della seconda generazione dell'altoparlante Bluetooth Sonos Roam.