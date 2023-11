Sonos prevede un 2024 da ricordare grazie al lancio di un inedito prodotto

Sonos starebbe vivendo un momento abbastanza difficile. In particolare, la domanda non è allo stesso livello di qualche anno fa e, difatti, il CEO, Patrick Spence, ha utilizzato il termine "impegnativo" per sintetizzare gli ultimi trimestri finanziari della società. Tuttavia, Spence ed il team di Sonos sono fiduciosi per il 2024: "Questo è l'inizio di un ciclo di prodotto pluriennale in cui prevediamo di raccogliere i frutti dei nostri investimenti in ricerca e sviluppo", ha affermato Spence. "Questo ciclo inizia con il nostro ingresso in una nuova categoria multimiliardaria nella seconda metà dell'anno che completerà la nostra offerta attuale, delizierà i clienti e genererà entrate immediate".

Inoltre, durante la riunione sugli utili, Spence ha aggiunto che "Prevediamo di generare oltre 100 milioni di dollari dall'introduzione di nuovi prodotti quest'anno, con questo entusiasmante nuovo prodotto che rappresenterà gran parte di queste entrate nella seconda metà". Per quanto riguarda il prodotto in questione, Sonos potrebbe pensare di lanciare un nuovo paio di cuffie.

In ogni caso, qualche anno fa, Spense annunciò che la società avrebbe debuttato in quattro nuove categoria di prodotti.

In ogni caso, sembrerebbe proprio che Sonos si concentrerà sul mercato di cuffie ed auricolari, magari lanciando un prodotto innovativo, pienamente compatibile con gli altri dispositivi della società, tra cui altoparlanti e soundbar. Infine, sarebbe abbastanza lontano il debutto di un nuovo Sonos Arc.