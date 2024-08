Possibile passo indietro di Sonos: la nuova app ha gravi bug, si ritorna alla vecchia versione?

Come è noto, l'app di Sonos per Android ed iOS, dopo l'ultimo grosso aggiornamento, ha manifestato qualche incertezza che ha compromesso l'esperienza utente. Per questo motivo, stando a quanto riportato da The Verge, sembrerebbe addirittura che l'azienda stia pensando di rilanciare la vecchia versione dell'app, nota come S2.