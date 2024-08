Sonos ci ripensa: la vecchia app non sostituirà quella nuova (colpita da vari bug)

Sonos dice no alla vecchia app: avanti con la nuova

Durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit, Spence ha affermato che la vecchia app S2 non sostituirà quella nuova. Un'ipotesi valutata dall'azienda ma poi cestinata. A riguardo, il CEO di Sonos ha dichiarato: "Il fatto è che Sonos non è solo l'app mobile, ma anche il software che gira sui diffusori e nel cloud. Nei mesi successivi al lancio della nuova app mobile abbiamo aggiornato il software che gira sui nostri altoparlanti e nel cloud al punto in cui oggi S2 è meno affidabile e meno stabile di quanto possiate ricordare. Dopo aver fatto test approfonditi abbiamo concluso a malincuore che riproporre S2 avrebbe peggiorato i problemi. Comprendo che sia deludente, per me lo è stato".

Spence ha discusso anche del futuro della società, definendo ad esempio "una possibilità" l'implementazione dell'autenticazione a due fattori. Tuttavia, l'app "rimane la mia prima priorità", aggiungendo che "tornerà su Reddit per impegnarsi a rispondere alle domande più votate".

Dunque, l'azienda continuerà a lavorare sulla nuova app affinché vengano risolte tutte le criticità. Ricordiamo che il software è stato rilasciato il 7 maggio e da subito sono stati evidenti alcuni bug piuttosto impattanti sull'esperienza utente. Per questo motivo, Sonos ha ritardato il lancio di due prodotti "fino a quando la nostra esperienza nell'app non incontrerà il livello di qualità che noi, i nostri clienti e i nostri partner ci aspettiamo da Sonos".