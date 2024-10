La prossima soundbar di Sonos ha più RAM di un MacBook Pro, ma c'è un perché

Sonos sta per lanciare una nuova soundbar e un nuovo subwoofer, di cui si sa già quasi tutto. Sonos Arc Ultra arriverà probabilmente entro la fine dell'anno e, considerando la bontà della precedente Arc, abbiamo buone ragioni di credere che diventerà presto una delle migliori soundbar disponibili sul mercato. Negli ultimi giorni su reddit c'è stato molto fermento e molte chiacchiere su questo nuovo prodotto, perché è trapelato un elenco delle specifiche tecniche piuttosto peculiare.

Nelle specifiche ci sono un po' di info che ci aspettavamo: 15 amplificatori classe D

7 tweeter

6 woofer

TruePlay

Supporto a Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround

TV Audio Swap per trasferire audio alle cuffie Sonos Ace

Bluetooth, Wi-Fi, HDMI eARC

Supporto ad AirPlay Insomma, pacchetto standard per una soundbar di fascia alta come questa Sonos. Incuriosisce Sound Motion, una nuova tecnologia sviluppata da Mayht (startup acquisita da Sonos nel 2022) che debutterà per la prima volta in un prodotto Sonos. E poi c'è l'elefante nella stanza: 16 GB di RAM.

Potrebbe essere un errore, oppure no

Ovviamente potrebbe trattarsi di un errore. O perfino di un brutto tiro di un troll, visto che non c'è certezza sulla fonte dell'immagine. Insomma, è bene mettere le mani avanti: quei 16 GB di RAM potrebbero non esserci davvero, non sono così sicuri come le altre specifiche trapelate finora, corroborate anche da altre fonti. Ma nel complesso l'immagine sembra credibile e c'è un'altra spiegazione plausibile: che Arc Ultra sia più di una soundbar. Anche gli 8 GB di memoria ROM – decisamente troppi per una semplice soundbar – spingono in questa direzione.

Sonos Arc Ultra e una coppia di Sonos Sub 4 in una delle immagini trapelate

L'ipotesi che circola online è che Arc Ultra integri una sorta di box TV Sonos, ossia un dispositivo in stile Apple TV con cui gestire la televisione, da cui eseguire app per lo streaming audio e video. L'immagine trapelata che vedete qui sotto, che mostra sulla TV un'interfaccia mai vista prima di una radio Sonos, confermerebbe questa ipotesi.

Il box TV di Sonos è una vecchia storia

Che Sonos stia lavorando anche a un box TV (nome in codice Pinewood) è praticamente cosa certa. È una notizia che circola da più di un anno e tutti gli esperti del settore concordano che è una questione di quando arriverà, non di se: inizialmente si parlava di un lancio entro fine 2024, ma di recente Bloomberg ha riportato che, per via dei grandi problemi con l'app mobile, il progetto potrebbe essere stato rinviato al 2025. Secondo tutte le informazioni trapelate finora, si tratterebbe di un dispositivo basato su Android, che sarà interamente controllabile con la voce o tramite app per smartphone. Nel caso servissero ulteriori conferme, c'è anche un brevetto di Sonos che, tra le altre cose, mostra degli schizzi della configurazione iniziale in app.

Tutto questo non conferma in alcun modo Sonos TV (o come si chiamerà davvero) verrà integrata in Arc Ultra, ma è un'ipotesi almeno plausibile. Oltre me e un po' di gente su reddit, anche Digital Trends è convinto di di questa possibilità. Inoltre, anche se Sonos TV venisse integrata nella soundbar di punta, ciò non toglie che possa comunque essere venduta a parte anche come dispositivo a sé: nei rumor di qualche mese fa, si ipotizzava un prezzo di lancio di circa 150-200$.

Il meglio dell'audio-video

