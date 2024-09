Sonos Arc Ultra e Sub 4 vicini al lancio. Ecco le immagini, i dettagli e i presunti prezzi

Sonos vuole far dimenticare in fretta la débâcle della sua app e le scarse vendite delle sue peraltro ottime cuffie Ace (le previsioni di vendita sono appena il 10% di quelle anticipate) e starebbe per lanciare la nuova soundbar premium Arc Ultra e il subwoofer Sub 4. I dispositivi sono apparsi in diverse anticipazioni, alcune dallo stesso sito di Sonos: andiamo a scoprire cosa attenderci, ma non prima di ricordarvi la nostra selezione delle migliori soundbar sul mercato.

Sonos Arc Ultra: Sound Motion promette grandi miglioramenti audio

L'abbiamo già intravista qualche settimana fa, ma ora il leaker Arsène Lupin ha condiviso online alcune immagini e il prezzo del dispositivo, mentre proprio due giorni fa sul sito della stessa Sonos era apparsa la pagina del prodotto, con tanto di caratteristiche e immagini di marketing (foto di copertina e qui sotto). La caratteristica principale di Arc Ultra a quanto pare sarà Sound Motion, un marchio che indica la nuova tecnologia integrata da Sonos nella soundbar dopo l'acquisizione di Mayht nel 2022. Questa funzione, che Sonos definisce un "nuovo e rivoluzionario approccio ai trasduttori audio", sostanzialmente consente di migliorare la qualità audio nonostante componenti di dimensioni ridotte.

Altri aspetti degni di nota sono il supporto della riproduzione audio Bluetooth e i controlli fisici: la nuova Sonos Arc presenta un pulsante di accensione è all'estrema sinistra, con i controlli di riproduzione al centro e una barra di scorrimento del volume rientrata sul lato destro. Stando all'immagine di copertina, in cui possiamo vedere la nuova Arc Ultra insieme a due Sub 4, la nuova soundbar di Sonos sembra più lunga della Sonos Arc originale. Come al solito, sarà disponibile in bianco e nero. Non aspettatevi però di pagarla poco: stando ad Arsène Lupin, la soundbar costerà 999 dollari, ma sul sito di Sonos era apparso un prezzo di 1.199 dollari.

Sonos Sub 4

Insieme alla nuova Arc Ultra, Sonos lancerà il subwoofer Sub 4, che sembra avere un design molto simile a quello dei suoi predecessori. La novità più importante sembra la finitura, che sarà opaca. Come per la soundbar, anche il nuoco Sub 4 sarà disponibile in bianco e nero, mentre secondo Arsène Lupin il prezzo sarà di 799 dollari.

La data di possibile lancio

Poco o nulla si sa sulla data di possibile lancio dei due prodotti, ma Sonos è nel mezzo di una vera e propria tempesta. Il CEO Patrick Spence il mese scorso ha detto che i due prodotti erano stati ritardati per cercare di risolvere i problemi alla sua app, che come ricorderete era stata lanciata a maggio ma era piena di bug. Spencer ha ammesso l'errore, dichiarando che si sarebbe dovuta aprire l'accesso all'app come beta invece di rilasciarla a tutti immediatamente, ma la frittata era fatta. Dal punto di vista finanziario, le cose non vanno bene: le sue azioni sono scese del 32% quest'anno, ci sono stati molti licenziamenti e come dicevamo le cuffie Ace non vanno bene: da una previsione di vendita di 900.000 - 1.000.000 di unità l'anno si è arrivati a 90.000 - 100.000 unità, secondo Marck Gurman. Non solo, ma all'interno dell'azienda i dipendenti lamentano l'eccessiva fretta di lanciare nuovi prodotti a discapito della qualità, nonostante gli avvertimenti. Sul banco degli imputati, il direttore del prodotto Maxime Bouvat-Merlin. Possiamo quindi capire come Sonos voglia far dimenticare i problemi e focalizzare l'attenzione sui nuovi prodotti. A quanto pare Arc Ultra e Sub 4 sono stati inseriti nelle previsioni del primo trimestre fiscale del 2025, il che significa che dovrebbero essere lanciati entro la fine del 2024.

