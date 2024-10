Sonos presenta la sua migliore soundbar di sempre. E c'è anche il miglior subwoofer di sempre

Arc Ultra: il nome dice tutto?

Sound Motion è una delle più significative scoperte nel campo dell'ingengeria del suono in quasi 100 anni. Permette una chiarezza, profondità e bilanciamento mai raggiunti prima in una soundbar del genere.

Sonos non usa tanti giri di parole per descrivere di cosa è in grado la nuova Arc Ultra, lanciata a 999 euro, esattamente come il precedente modello (che nel frattempo scende a 799 euro).

Dalla sua, Arc Ultra vanta 14 driver in tutto, 3 in più della Arc: 7 tweeter, 6 midwoofer, e il woofer Sound Motion (9.1.4 output).

C'è anche una nuova versione della funzione che migliora i dialoghi, particolarmente utile nei film più confusionari.

Altre differenze importanti sono l'equalizzazione Trueplay anche su Android, la riproduzione tramite Bluetooth (5.3), tutte cose carenti nella precedente generazione.

Inutile dirlo, la Arc Ultra si sposa alla perfezione con le Sonos Ace, che consente di ascoltare qualsiasi audio input alla soundbar.

Sul sito italiano di Sonos sono già disponibili vari bundle, con prezzi a patire appunto da 999 euro a salire, e colori classici, bianco e nero, con disponibilità dal 29 ottobre.