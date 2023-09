Sonos Move 2 è portatile, impermeabile, stereo, versatile e costoso

Sonos ha appena svelato il suo nuovo speaker portatile di ultima generazione: parliamo di Sonos Move 2, diretto erede del primo Move di cui riprende forma e concpt, migliorando però praticamente ogni aspetto.

Per chi non conoscesse il primo modello, parliamo di uno speaker wireless portatile, pensato per essere spostato facilmente grazie alla maniglia sul retro, per portarlo con sé per cene in terrazza, feste in piscina, picnic e ogni altro genere di attività all'esterno. Parliamo quindi di uno speaker resistente: la struttura molto robusta lo protegge dagli urti e la certificazione IP56 assicura resistenza ad acqua e polvere.

Ma ovviamente il punto forte è l'aspetto sonoro: nonostante esteticamente somigli molto al precedente, l'architettura interna di Sonos Move 2 è stata completamente rinnovata e include ora due tweeter e un woofer, con possibilità di riprodurre audio in modalità stereo (la prima versione era solo mono).