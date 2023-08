Primi render Sonos Move 2: dall'aspetto non si direbbe

Il dispositivo infatti, nonostante i miglioramenti sia dal punto di vista della qualità del suono che della connettività, sembra mantenere lo stesso design sobrio e concreto del predecessore, il che non è detto sia un male. Andiamo a scoprirlo, ricordandovi la nostra guida su come accoppiare gli speaker Echo alla Fire TV .

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, l'attesissimo speaker portatile Sonos Move 2 si mostra nei primi render , che non lasciano trapelare le grandi novità in arrivo.

Il design non cambia...

Sonos Move 2 dovrebbe mantenere la resistenza alla polvere e all'acqua IP56 dell'originale, rendendolo un dispositivo resistente per l'uso esterno, anche grazie all'utilizzo di materiali ammortizzanti per proteggere da cadute accidentali.

Come abbiamo anticipato, il nuovo Sonos Move 2 sembra molto simile all'originale. Le immagini, pervenute da OnLeaks e MediaPeanut, ci permettono di apprezzare un dispositivo dalla pianta ovale e gli angoli squadrati, con una maniglia sul retro per poterlo trasportare facilmente.

... ma sotto al cofano è tutto nuovo: audio, connettività, batteria

Il dispositivo è anche progettato per consumare meno energia quando è inattivo, quindi in standby.

Anche dal punto di vista della connettività ci sono importanti aggiornamenti. Il nuovo speaker infatti sarà in grado di commutare automaticamente la sorgente tra Wi-Fi e Bluetooth, eliminando la necessità di farlo manualmente e rendendolo un dispositivo completo e versatile per le proprie esigenze audio. Inoltre dovrebbe anche supportare l'ingresso audio attraverso la porta USB-C , che servirà anche per la carica.

Prezzo e lancio

Ma questi miglioramenti non saranno gratuiti, no? Secondo le anticipazioni, il nuovo Sonos Move 2 dovrebbe infatti costare 50 dollari in più negli Stati Uniti, passando quindi da 399 a 449 dollari. Da noi, che di listino costa 449 euro, possiamo aspettarci un prezzo di circa 499 euro, in linea con il nuovo Era 300, che però ha un target diverso.

Per quanto riguarda il lancio, si parla della fine di settembre.