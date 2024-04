Sonos presenta la nuova app: servizi e contenuti in una schermata personalizzabile

Sonos ha ufficializzato la sua nuova app che garantisce non solo un'ottimale riproduzione streaming ma anche di organizzare playlist, stazioni radio, album e molto altro. In particolare, tramite la nuova schermata iniziale, si accederà rapidamente ai comandi del sistema Sonos scorrendo verso l'alto. Inoltre, l'inedito software è compatibile con tutti i prodotti S2 attuali e sarà disponibile in tutto il mondo dal 7 maggio 2024, tramite un aggiornamento software dell'app S2 per dispositivi mobili oppure come web app completamente nuova.