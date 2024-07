Quanti danni può fare l'aggiornamento di un'app andato male!

L'applicazione per Android e iOS, necessaria per controllare al meglio l'ecosistema di speaker dell'azienda, aveva infatti un design indiscutibilmente e visibilmente vecchio, al punto che era uno dei contro che avevo segnalato nella mia recensione di Era 300 (potete vedere degli screenshot qui sotto).

App Sonos prima dell'update

Il disastro della nuova app Sonos

O meglio: per moltissimi utenti è stato un vero disastro. L'interfaccia era nettamente migliorata , ma alla nuova app mancavano funzioni particolari che gli utenti utilizzavano molto (una su tutte: la benedetta sveglia), ma c'erano anche mancanze sensibilmente più gravi, come la possibilità di aggiungere brani in coda o la funzione Shuffle all (che riproduce brani a caso da tutte le librerie dell'utente).

E oltre alle funzionalità ancora da implementare, ci sono stati anche una lunga serie di bug: alcuni utenti lamentavano l'impossibilità di riprodurre musica da Deezer o Tidal, altri segnalavano che gli speaker non rispondevano più correttamente alla gestione del volume, e c'era perfino chi non riusciva più a visualizzare i propri dispositivi Sonos nell'app.

In più, metteteci anche che le app mobile per Android e iOS non sono più app native, ma una versione wrappata della web app disponibile anche per desktop, direttamente da browser.

Senza contare le innumerevoli lamentele nei vari forum e gruppi Facebook, leggere il megathread su reddit in cui il team chiedeva feedback dopo l'aggiornamento può dare un'idea dei problemi riscontrati.

Sinceramente (e fortunatamente) io non ho riscontrato nessuno dei gravi problemi con i miei dispositivi Sonos ma, utilizzandoli soprattutto tramite AirPlay, non mi sono neanche preoccupato troppo di controllare cosa mancava dall'app.

Al contrario, dopo il 7 maggio, le lamentele degli utenti Sonos online si sono fatte molto rumorose: c'è stato chi ha messo in vendita tutti i propri dispositivi per protesta, chi si lamentava giornalmente sui forum e su reddit, chi mandava email infuriate al supporto clienti e molto altro.

Nel frattempo, le azioni di Sonos – che stavano vivendo un po' di fluttuazioni da tempo – hanno iniziato a perdere valore e, dopo un recupero nei primi mesi del 2024 sono tornati ai valori più bassi di fine 2023.

E, per concludere, il celeberrimo sito di recensioni del New York Times, Wirecutter, ha aggiornato la sua pagina dedicata agli speaker multiroom specificando che, dopo l'aggiornamento dell'app, non consiglia più Sonos come ecosistema per l'audio.