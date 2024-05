Sonos pronta a lanciare Roam 2: le novità della nuova generazione dell'altoparlante portatile

Sonos sicuramente sta puntando molto sulle cuffie prossimamente in uscita, le Sonos Ace. Questo prodotto segnerà il debutto dell'azienda in questo segmento di mercato, sicuramente piuttosto affollato. Tuttavia, non ha dimenticato i suoi apparecchi storici, su tutti gli altoparlanti. In tal senso, la società ha progettato la seconda generazione del Sonos Roam, il piccolo altoparlante portatile lanciato tre anni fa.

Sul piano del design, Sonos Roam 2 è molto simile al predecessore. La principale differenza è che il logo "Sonos" avrà lo stesso colore dell'altoparlante (sulla prima generazione era di colore bianco). Un'altra variazione riguarda i due pulsanti ubicati sul retro (uno di questi è il tasto dedicato al Bluetooth). Difatti, il Roam 2 sarà abbinabile a qualsiasi smartphone o altri dispositivi, senza la necessità, tra l'altro, di dover effettuare un'operazione di configurazione (basterà utilizzare l'app Sonos).