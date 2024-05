Sonos Roam 2: lo speaker portatile con Bluetooth e WiFi si rinnova

La novità più importante della giornata è sicuramente Sonos Ace, ossia le prime cuffie con cancellazione del rumore dell'azienda, ma per i fan del brand c'è anche un altro nuovo prodotto in arrivo, Sonos Roam 2. Come suggerisce il nome, si tratta della diretta evoluzione di Sonos Roam, il primo speaker portatile dell'azienda lanciato due anni fa, di cui riprende forme e filosofia d'uso.

Questa nuova versione migliora i controlli (adesso c'è un pulsante Bluetooth separato dal tasto di accensione) e può essere utilizzato da subito come speaker Bluetooth, senza necessità di eseguire la configurazione iniziale. Inoltre, rispetto alla precedente versione, migliora leggermente la batteria, che garantisce fino a 10 ore di autonomia con una singola carica.

Si tratta di modifiche incrementali e certamente non rivoluzionarie, che danno una sistemata a quello che era già un'ottima cassa Bluetooth: rimane la stessa conformazione di tweeter e midwoofer, che mantengono la stessa (ottima) qualità sonora del modello precedente, così come viene confermata la resistenza a polvere e liquidi, con certificazione IP67.

Sonos Roam 2 è disponibile da oggi in cinque colorazioni (Olive, Sunset, Wave, Black e White) al prezzo di 199€.