Sony A6700 ufficiale: super mirrorless compatta che si mette in tasca

Una nuova fotocamera compatta è arrivata sulla scena! Si chiama Sony A6700 e vuole essere la mirrorless d'elezione per chi cerca buona qualità per foto e video in dimensioni super ridotte . Questo modello discende direttamente dalla fortunata serie Alpha 6000 di Sony, che nel corso degli ultimi anni si è saputa ritagliare un ruolo di rilievo nel mondo della fotografia digitale. Le innovazioni della A6700 però sono tante e tutte molto interessanti, e forse rimarrete sorpresi dei tanti passi avanti fatti da questa piccola mirrorless APS-C .

Caratteristiche Tecniche

ha dimensioni compattissime e pesa meno rispetto ai modelli precedenti. Come da tradizione, è una mirrorless con, compatibile con, di cui 21 specifici per i sensori APS-C.

La scheda tecnica è ibrida, visto che ruba a piene mani dal modello di precedente generazione (A600) ma anche da macchine di gamma diversa, come le recentissime Sony ZV-E1 e Sony A7R V.

Come queste due ultime mirrorless, la A6700 monta il rodatissimo processore d'immagine BIONZ XR e il nuovo chip AI Processing Unit, che si occupa di potenziare le capacità delle funzioni che usano l'intelligenza artificiale, ad esempio migliorando il riconoscimento e il tracciamento dei soggetti per l'autofocus.

Attenzione al sensore retroilluminato APS-C da 26 MP, che promette una buona qualità sia per le foto che per i video. La stabilizzazione non è cambiata rispetto al passato, ancora una volta un sistema IBIS che compensa fino a 5 stop.

Sono disponibili sia l'otturatore meccanico che quello elettronico, con una raffica che arriva fino a 11 fps (con tracciamento AF/AE)e ha anche un buffer più ampio per immagazzinare le foto in memoria. Se vi piace sperimentare, ci sono anche 10 look creativi da applicare alle foto, per avere subito scatti con personalità.