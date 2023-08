Sony A7C II e A7C R ufficiali: due Full Frame compattissime con una risoluzione esagerata

Dopo il lancio della piccola A6700 a metà dello scorso mese, Sony continua a sfornare fotocamere mirrorless di alto livello annunciando due nuovi modelli Full Frame : stanno per arrivare Sony A7C II e Sony A7C R . Se la prima non è altro che un aggiornamento della prima A7C lanciata nel 2020, la seconda è una macchina totalmente inedita, che vuole portare l'altissima risoluzione alla portata di tutti. Inoltre, c'è anche un nuovo obiettivo zoom grandangolare, il potentissimo Sony FE 16-35mm F2.8 GM II . Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e i prezzi di questi prodotti Sony nelle sezioni a seguire.

Sony A7C II: Caratteristiche Tecniche

La nuova Sony A7C II è una macchina ibrida che fonde l'ottimo hardware della Sony A7 IV con il design classico e peculiare della prima A7C.

Ne viene fuori una macchina dalle dimensioni compatte ma dalle grandissime potenzialità, con un sensore Full Frame da 33 MP che assicura scatti e video di alta qualità.

Da notare l'integrazione della nuova stabilizzazione IBIS che compensa fino a 7 stop, e di una miglior gestione del colore e dei toni della pelle umana, con anche 10 Creative Look per creare effetti personalizzati direttamente in camera, senza post produzione.

Le funzionalità sono dunque molto simili a quelle già viste su A7 IV, ma grazie all'integrazione del processore d'immagine BIONZ XR e del nuovo chip AI Processing Unit sono state potenziate le capacità delle funzioni che usano l'intelligenza artificiale, migliorando il riconoscimento e il tracciamento dei soggetti per l'autofocus.

In particolare, su A7C II sono disponibili alcune funzioni apprezzate ad esempio su A7R V, come il riconoscimento di occhio, volto e posa per gli esseri umani, quello per occhio, testa e corpo per gli animali e gli uccelli, ma anche il riconoscimento di altri oggetti e animali quali aerei, auto, treni e insetti.

Anche per la parte video c'è da divertirsi, con registrazione in 4K a 30 fps in Full Frame con oversampling dal 7K, ma anche il 4K a 60 fps in formato Super35. Per i video ad alto framerate potete optare per il Full HD a 120 fps. Sono disponibili i formati 4:2:2 a 10 bit All-Intra e ovviamente potete usare il classico S-Log3 di Sony.

Tante le funzioni integrate, molte della quali ereditate da modelli come la Sony ZV-E1: Auto-Framing per l'inquadratura automatica, time-lapse in camera, Focus Map, breathing compensation e altro ancora. Migliorata anche la registrazione audio, con supporto nativo per la registrazione a 4 canali.