Sony ha scelto di osare: arrivano i nuovi dispositivi ULT, dal suono bello tamarro

Quando si parla di eccellenza nei prodotti audio senza fili, Sony ha fatto scuola: tra le migliori cuffie e i migliori auricolari Bluetooth è impossibile non citare i modelli della serie 1000X, che ormai da molti anni stabiliscono un'asticella in termini di qualità sonora e cancellazione del rumore. Ma Sony è anche un nome associato a un certo tipo di eccellenza: quella seriosa, quella degli esperti, quella di chi cerca il prodotto dal suono neutro, in cui apprezzare in egual misura gli acuti di violino e i colpi di grancassa. Proprio per questo, stavolta Sony ha deciso di osare con un nuovo marchio: ULT, che sta per ultimate power sound, e che debutta oggi con quattro prodotti, tre speaker (ULT Tower 10, ULT Field 7, ULT Field 1) e un paio di cuffie (ULT Wear). I nuovi prodotti ULT sono rivolti soprattutto ad appassionati di rap e hip hop, o comunque a tutti coloro che apprezzano bassi potenti e groove coinvolgente. La caratteristica peculiare del nuovo brand ULT e delle relative funzioni (che sostituiscono la vecchia EXTRA BASS) è il focus è proprio su bassi e potenza sonora. In particolare, tutti i dispositivi della serie includono un tasto ULT, che serve per abilitare una o entrambe le funzioni legate al brand, chiamate Deep Bass (aumenta la profondità dei bassi) e Attack Bass (aumenta la pressione sonora). Ma vediamo più da vicino i quattro dispositivi.

ULT Tower 10

Caratteristiche tecniche Dimensioni: 418 x 1106 x 428 mm

418 x 1106 x 428 mm Peso : 29 kg

: 29 kg Modalità ULT Sound : Deep Bass / Attack Bass

: Deep Bass / Attack Bass Suono a 360 gradi

Ottimizzazione ambientale del suono

LED

TV Sound Booster

Input microfono e chitarra (con microfono wireless incluso)

(con microfono wireless incluso) Resistenza a polvere e liquidi: pannello touch resiste agli schizzi Il gigantesco ULT Tower 10 è il più grande e potente speaker Bluetooth attualmente in vendita da Sony. È un dispositivo che da solo può bastare per animare una serata, particolarmente indicato anche per locali o società di animazione, grazie anche al microfono wireless incluso in confezione che lo rende una perfetta macchina da karaoke, con la possibilità di collegare anche un secondo microfono in modalità cablata. All'interno troviamo ben 7 altoparlanti (4 tweeter dedicati agli alti, 2 speaker mid-range per i medi e 1 x-balanced speaker per i bassi), il suono è personalizzabile con le due funzioni ULT Sound (deep bass / attack bass) e dall'app mobile. E anche i LED, che vanno a tempo di musica, possono essere personalizzati per colore e intensità. Tra le altre funzionalità degne di nota c'è la possibilità di utilizzarlo come speaker per la TV (grazie alla tecnologia di Sony TV Sound Booster) ed è anche possibile associarne fino a 100 dispositivi per farli suonare all'unisono. Considerando il peso piuttosto elevato (ben 29 kg), ULT Tower 10 è dotato di ruote e una maniglia per il trasporto. ULT Tower 10 sarà disponibile a breve al prezzo di 1.200€.

ULT Field 7

Caratteristiche tecniche Dimensioni: 512 x 224 x 22 mm

512 x 224 x 22 mm Peso : 6,3 kg

: 6,3 kg Modalità ULT Sound : Deep Bass / Attack Bass

: Deep Bass / Attack Bass Ottimizzazione ambientale del suono

LED

Autonomia : 30 ore

: 30 ore Input microfono e chitarra

Resistenza a polvere e liquidi: IP67

ULT Field 7 è un gigantesco speaker Bluetooth con autonomia di più di un giorno. C'è anche la ricarica rapida, che con 10 minuti di carica fornisce 3 ore di autonomia. All'interno troviamo 4 altoparlanti (2 tweeter per alti e medi, 2 x-balanced speaker ottimizzati per i bassi), a cui si accompagnano due radiatori passivi ai lati. Può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale e adatta automaticamente il suono in base alla posizione. Il suono è personalizzabile con le due funzioni ULT Sound (deep bass / attack bass) e anche dall'app Sony per iOS e Android. ULT FIeld 7 sarà in vendita a breve al prezzo di 450€.

ULT Field 1

Caratteristiche tecniche Dimensioni: 206 x 77 x 76 mm

206 x 77 x 76 mm Peso : 650 grammi

: 650 grammi Modalità ULT Sound : Power sound (aumenta la pressione sonora)

: Power sound (aumenta la pressione sonora) Autonomia : 12 ore

: 12 ore Resistenza a polvere e liquidi: IP67

Il più piccolo degli altoparlanti della linea ULT Field è uno speaker portatile dall'elevata resistenza (non solo a polvere e liquidi, ma anche a urti e cadute), pensato per essere portato in giro, grazie anche alla comoda cinghia. Ha un'autonomia di 12 ore e il suono può essere personalizzato con il tasto ULT (che ha una singola funzione in questo caso) che aumenta la pressione sonora, e con la possibilità di modificare l'equalizzazione dall'app mobile di Sony. ULT Field 1 sarà disponibile a breve in tre colorazioni (nero, arancione, off white, forest gray) al prezzo di 140€.

ULT Wear