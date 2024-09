Le indiscrezioni su PS5 Pro stanno diventando sempre più insistenti. In particolare, stando alle ultime notizie, la nuova variante della nota console della società giapponese potrebbe essere annunciata nel corso di questo settembre. Nel corso delle settimane sono trapelati anche alcuni dettagli sul design, come la presenza di 2 porte USB-C e del pulsante di accensione sulla parte anteriore, con il controller uguale a quello per PS5 e PS5 Slim. Ancora dubbi, invece, sulla presenza o meno del lettore dischi.

E sempre sul design, Sony, sul Blog di PlayStation, in occasione del 30° anniversario della console, ha pubblicato tra le varie foto una relativa ad una versione inedita di PS5, con tre strisce sul lato. Scopriamo cosa è accaduto.