Sony domani svelerà PS5 Pro

Ci siamo: molti se l'aspettavano per il 15 settembre, ma Sony ha anticipato tutti annunciando la prossima Technical Presentation di casa PlayStation . In questo genere di eventi ci sono sempre presentazioni legate all'hardware della divisione gaming di Sony, ed è quindi più che lecito (anzi, è praticamente certo) aspettarsi proprio PS5 Pro .

PlayStation 5 Pro in arrivo

Il 10 settembre 2024 alle 17:00 ora italiana sul canale YouTube di casa PlayStation si terrà la Technical Presentation dell'anno a cui parteciperà niente meno che Mark Cerny, il lead designer delle console di casa Sony che avevamo visto anche qualche anno fa nella presentazione di PS5. A meno che non esca a sorpresa un qualche progetto di console portatile, il protagonista dell'evento sarà PS5 Pro, la versione aggiornata della console next-gen (oramai current gen) che porterà con sé diverse novità.

Come intravisto in questi giorni, ci sarà intanto un cambio di design, anche se non troppo drastico come alcuni spererebbero.