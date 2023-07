Sony lancia l’home theater portatile con l’HT-AX7: senza fili e con 360 Spatial Sound Mapping

Sony ha presentato un nuovo sistema home threatre portatile caratterizzato dall'acustica avvolgente del 360 Spatial Sound Mapping: si tratta di HT-AX7. In pratica, posizionando i tre speaker intorno a sé, sarà possibile vivere una coinvolgente esperienza audio ovunque, ad esempio dal salotto alla camera da letto fino al terrazzo.

Nello specifico, la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping genera numerosi speaker virtuali davanti, dietro e in alto, creando un ambiente sonoro avvolgente, in grado di circondare l'utente. Sarà sufficiente posizionare tre speaker intorno a sé per sperimentare le sensazioni dell'audio surround come al cinema, senza dover ricorrere a diffusori incassati nel soffitto o altre configurazioni speciali. HT-AX7 è dotato anche dell'algoritmo Sony per upmixer, che trasforma il suono stereo in audio surround tridimensionale. L'effetto campo sonoro può essere attivato per avere un effetto audio di tipo surround anche con contenuti a 2 canali, come quelli dei servizi di streaming.