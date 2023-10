Sony lancia i primi auricolari true wireless per il gaming: INZONE Buds

Il marchio INZONE di Sony ha debuttato poco più di un anno fa: è il brand di accessori gaming dell'azienda giapponese, compatibili con PC e PlayStation, che oggi si arricchiscono di un nuovo prodotto completamente inedito, le INZONE Buds. Si tratta del primo paio di auricolari true wireless orientati al gaming prodotti da Sony, che insieme alle nuove cuffie INZONE H5 va rimpolpare la lineup di accessori audio della linea INZONE. Come per il resto degli accessori dell'azienda, anche queste nuovi prodotti INZONE sono realizzati con collaborazione di Fnatic, uno dei più importanti team di esport al mondo, che ha fornito feedback a Sony durante la produzione.

Secondo quanto riferito da Sony durante il briefing per la stampa, l'idea di produrre degli auricolari true wireless dedicati al gaming nasce da un'esigenza specifica dei videogiocatori: non tutti si trovano a proprio agio con le cuffie a padiglione, e una percentuale rilevante di giocatori preferirebbe avere alle orecchie qualcosa di meno ingombrante. Da questa necessità nascono gli INZONE Buds, che integrano il sistema 360 Spatial Sound di Sony: l'audio spaziale permettere ai giocatori di individuare con precisione la posizione del nemico, e su queste INZONE Buds c'è una novità interessatne. Per massimizzare la precisione del suono spaziale, su questi auricolari Sony non si limita ad analizzare il condotto udivo esterno (come già avveniva su altri modelli dell'azienda) ma mappa anche il condotto interno, per simulare al meglio la spazialità del suono. Il tutto viene gestito dall'app per PC INZONE Hub, con cui è possibile regolare e personalizzare l'esperienza d'ascolto.

Trattandosi di cuffie da gaming, ovviamente la latenza è uno dei fattori principali da considerare: gli auricolari possono essere collegati tramite Bluetooth Low Energy, ma anche e soprattutto tramite il dongle USB-C, che porta la latenza a meno di 30 ms. Inoltra, complice anche il processore a basso consumo L1, l'autonomia è molto elevata: fino a 12 ore con una ricarica, che diventano 24 grazie alla carica fornita dalla custodia. Anche da un punto di vista sonoro, gli INZONE Buds promettono prestazioni eccellenti: sono infatti dotati di Dynamic Driver X, ossia lo stesso driver presente sui top di gamma dell'azienda, gli ottimi WF-1000XM5. Non manca neanche la cancellazione attiva del rumore, che filtra i suoni esterni per non disturbare le sessioni di gaming, e un sistema di microfoni con riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale, che isola la voce dai rumori di fondo. Gli INZONE Buds saranno disponibili in due colorazioni, bianco e nero, al prezzo consigliato di 200€.

INZONE H5 e nuovo colore per INZONE H9

Oltre agli auricolari, arriva anche un nuovo paio di cuffie a padiglione chiamato INZONE H5. Si tratta di un modello di fascia media, che si posiziona a metà strada tra le H3 e le H9 e di fatto andrà a sostituire le precedenti H7. Le INZONE H5 sono state progettate per essere comode alle orecchie: i padiglioni sono morbidi ed esercitano una pressione ridotta sulle orecchie, in modo da non affaticare il giocatore. Inoltre, sono piuttosto leggere: pesao solo 260 grammi. Anche le INZONE H5 supportano 360 Spatial Sound per il posizionamento preciso dei suoni e hanno microfono bidirezionale con riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale. Il microfono può essere sollevato per essere silenziato e una rotellina ci permette di modulare l'audio, regolando la percentuale di suono di gioco e chat vocale. Possono essere collegate a PC o PlayStation tramite dongle wireless con banda a 2,4 Ghz, oppure tramite cavo da 3,5 mm. In modalità wireless, hanno un'autonomia di 28 ore. Le INZONE H5 saranno disponibili al costo di 150€.