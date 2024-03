Sony sta per lanciare un nuovo portafoglio di canali gratuiti: i particolari e su quali piattaforme

Uno dei formati di visualizzazione in più rapida crescita nel panorama dello streaming è quello dei canali FAST, ovvero i canali gratuiti supportati dalla pubblicità, che ora si sta per arricchire di un nuovo attore: Sony (sapete come funziona Samsung TV Plus?).

Il gigante giapponese ha infatti appena annunciato Sony One, un portafoglio di canali gratuiti in arrivo in Europa (e anche in Italia) su piattaforme popolari come Samsung TV Plus, LG Channels e TiVo+. Scopriamo i dettagli.