Sony Pictures Core su PS4 e PS4: streaming di qualità e accesso anticipato a vari film Sony Pictures

Sony ha ufficializzato l'arrivo su PS5 e PS4 di Pictures Core, ovvero un servizio streaming nato nel 2001 – si chiamava Bravia Core – che si poneva l'obiettivo di consentire agli utenti di accedere a una vasta selezione di film targati Sony Pictures, che siano classici o usciti di recente, sulle TV Bravia XR e sui dispositivi Xperia. In particolare, dall'inizio del 2024 l'app di Bravia Core per le TV Bravia XR e per i dispositivi Xperia verrà rinominata in Sony Pictures Core. Contestualmente, l'app approderà sulle console PS5 e PS4.

Al momento dell'uscita del servizio, saranno disponibili pellicole di successo come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, Fidanzata in Affitto, Bullet Train,e Ghostbusters: Afterlife e tanti altri. Grazie a Sony Pictures Core su PS5 e PS4, gli utenti potranno acquistare film targati Sony Pictures durante un periodo di accesso anticipato esclusivo, direttamente dalla console.

Inoltre, in alcuni mercati selezionati, come Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, il primo film disponibile con l'accesso anticipato sarà Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, tratto dalla storia vera di una squadra di improbabili sfavoriti: un giovane videogiocatore, un ex-pilota fallito e un dirigente idealista del settore automobilistico.

Questo film è attualmente disponibile su Sony Pictures Core negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda e arriverà presto in altri mercati. Tra l'altro, acquistando questo film su Sony Pictures Core, gli utenti riceveranno un credito per effettuare un acquisto nel gioco GT7, dove ci saranno anche le auto mostrate nel film (presentato in IMAX per offrire un'esperienza visiva elevata).