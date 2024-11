Sony sta finalmente sviluppando una console portatile: niente cloud stavolta, ma giochi PS5 nativi

Era quindi questione di poco prima che arrivasse un "annuncio" del genere. Chiariamo subito: non c'è l'ufficialità da parte di Sony , ma la notizia arriva da Bloomberg , una fonte che, quando pubblica notizie del genere, sa di avere per le mani qualcosa di certo.

Se non fosse bastato il successo di Nintendo Switch , che ha battuto sia Sony che Microsoft nella generazione precedente, aggiungeteci anche Steam Deck , le tante altre console Windows e tutte quelle retro gaming che popolano Amazon e affini.

Che l'attenzione del mondo delle console si stia spostando sui dispositivi portatili non è certo una novità.

Contro Microsoft e Nintendo

Con Nintendo Switch 2 alle porte e Microsoft che ha più o meno confermato di essere al lavoro su una "Xbox Portatile", era appunto questione di poco prima che anche Sony si orientasse verso questa direzione.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, la nuova PlayStation Portatile sarebbe attualmente in fase di sviluppo, e l'obiettivo sarebbe proprio quello di competere con Nintendo e Microsoft.

C'è un problema: esattamente come per l'eventuale Xbox Portatile, anche la nuova console handheld di Sony potrebbe uscire tra qualche anno, sempre che il risultato finale soddisfi abbastanza il marchio nipponico.

Sempre nell'articolo di Bloomberg si legge anche che PlayStation Portal era stata concepita inizialmente come dispositivo a sé stante, e non come una console "cloud based".