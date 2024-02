Sony annuncia nuovi giochi per PS VR2 e, quasi di sfuggita, una notizia attesa da tutti i fan

Sony ha pubblicato ieri un aggiornamento sul suo blog riguardante nuovi giochi in arrivo su PlayStation VR2, ma su un comunicato di più di 6.000 battute la vera notizia è nascosta in poche righe: l'azienda sta lavorando per portare PS VR2 su PC (a proposito, se state cercando un visore VR, date un'occhiata alla nostra lista dei migliori sul mercato: troverete proposte per tutte le tasche, e sicuramente anche l'offerta che fa per voi).

Curiosa scelta stilistica da parte di Gillen McAllister, content communications manager di Sony Interactive, che se non ricrea un momento "One more thing", poco ci manca vista l'attesa da parte degli utenti di PS VR2 di un annuncio del genere.

A differenza di Valve Index e Meta Quest 3, infatti, l'ottimo visore di Sony non è in grado di giocare ai titoli VR su PC. Se connesso al computer, PlayStation VR2 è effettivamente riconosciuto da Windows, anche senza necessità di driver aggiuntivi, ma non potrete utilizzarlo per giocarci e utilizzarlo solo come schermo esterno.

SteamVR, infatti, non lo riconosce.

Interrogata a riguardo da The Verge un anno fa, l'azienda aveva affermato in maniera piuttosto netta che "PSVR2 è creato per l'uso con la console PS5", il che sembrava chiudere ogni speranza.

Anche il modding, che aveva portato il supporto non ufficiale di PSVR per PC, sembrava arenato, ma adesso cambia tutto.

Siamo lieti di condividere che stiamo attualmente testando la possibilità per i giocatori di PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC per offrire ancora più varietà di giochi oltre ai titoli PS VR2 disponibili tramite PS5.

Dichiara McAllister nel post di annuncio per i nuovi giochi in arrivo su PlayStation VR2, andando anche a definire una finestra temporale di rilascio estremamente promettente:

Speriamo di rendere disponibile questo supporto nel 2024, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Quindi Sony sta lavorando per portare PS VR2 su PC, e forse si potrebbero anche analizzare le parole del manager di Sony per definire meglio quel "accedere a giochi aggiuntivi su PC", che potrebbe limitare il supporto solo ad alcuni giochi, ma al momento il comunicato si conclude qui, e nonostante l'eco che ha causato sul Web non sono arrivate ulteriori spiegazioni.

Nondimeno, siamo sicuri che ne sapremo di più a breve. Ah, un'altra cosa. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno su PS VR2 nuovi giochi: The Wizards – Dark Times: Brotherhood e l'aggiornamento gratuito a Arizona Sunshine 2 sono disponibili da oggi, Little Cities: Bigger! sarà disponibile il 12 marzo, Wanderer: The Fragments of Fate uscirà il 27 giugno, mentre Zombie Army VR e Soul Covenant saranno disponibili in un momento imprecisato del 2024.