Finalmente potrete giocare alla PS5 senza che tutti in casa lo sappiano!

Sony ha lanciato un importante aggiornamento per la sua console PS5. In particolare, l'update ha implementato varie novità, tra cui il supporto al Dolby Atmos e la possibilità di disattivare il fastidioso segnale acustico che segnala l'accensione/spegnimento della console (oppure quando si attiva la modalità di riposo). A riguardo, ora è possibile anche regolare il volume di questo segnale.

Ritornando al Dolby Atmos, è stato introdotto tramite l'implementazione dell'audio 3D di Sony (Tempest AudioTech). Tra i dispositivi compatibili con questa opzione rientrano soundbar, TV e sistemi home theater. Tra l'altro, anche le app come Netflix presto potranno aggiornare il proprio software su PS5 per supportare l'audio Dolby Atmos. Altra importante novità è l'opportunità di utilizzare un secondo controller DualSense per assistenza: "Ora puoi utilizzare due controller per gestire la tua console PS5 come se stessi utilizzando un singolo controller. Questa funzionalità introduce un nuovo modo per divertirti con i giochi in modo collaborativo con altri o aiutare un amico o un bambino a navigare in una sezione particolarmente impegnativa di un gioco" ha spiegato Hideaki Nishino, vicepresidente senior dell'esperienza della piattaforma presso Sony Interactive Entertainment.