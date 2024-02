Possibilità novità in arrivo per PS5 Pro. La nuova variante della nota console di Sony, infatti, potrebbe debuttare entro la fine del 2024: a riportare questa notizia è stata la CNBC, che si è preoccupata di intervistare alcuni analisti di mercato. Si tratta di una previsione che potrebbe rivelarsi corretta, soprattutto stando alle ultime considerazioni di Sony su un possibile calo delle vendite di PS5 dato che la console è entrata nella seconda fase del suo ciclo vitale. Dunque, appare lecito attendersi un aggiornamento dell'hardware, magari proprio entro la fine dell'anno.

In particolare, sempre secondo gli analisti, sarebbe interesse di Sony quello di lanciare un hardware più "fresco" anche in vista di GTA 6, l'atteso nuovo capitolo della famosa saga che debutterà nel 2025 e che potrebbe convincere gli utenti ad effettuare il salto da PS5 a PS5 Pro. A riguardo, Serkan Toto, CEO della società di consulenza Kantan Games, ha dichiarato: "Sony vorrà assicurarsi di avere un grande hardware pronto quando GTA 6 arriverà nel 2025, un lancio che sarà un'iniezione di energia per l'intero settore videoludico".