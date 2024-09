La fine dell'estate potrebbe essere meno traumatica con Sony: PS5 Slim in offerta ovunque!

Il mese di settembre , con la riaperture delle scuole e degli uffici, è il mese che rappresenta più di tutti il ritorno alla vita di tutti i giorni dopo la dolce parentesi dell'estate. Tuttavia, il divertimento, un pò di sana evasione, rappresentano una componente preziosa per ognuno di noi: in tal senso, è da valutare con attenzione l'iniziativa di Sony Interactive Entertainment , che ha lanciato la campagna "Back to…Play con PS5", valida fino a giovedì 19 settembre. Scopriamo di cosa si tratta.

L'ultima campagna di Sony “Back to…Play con PS5”

Per rendere meno traumatico il ritorno alla vita di tutti i giorni, Sony, fino al 19 settembre, ha previsto delle offerte speciali sulla sua console PS5. In particolare, sarà possibile acquistare il modello Slim a prezzi speciali. Ecco i particolari:

I punti di forza del modello Slim di PS5

Il modello Slim di PS5 è caratterizzato da un design rinnovato, con una forma più snella rispetto alla precedente versione. Difatti, il volume ed il peso sono stati ridotti rispettivamente del 30% e del 18%. Tra l'altro, per la prima volta, l'Ultra HD Blu-Ray Disc risulta rimovibile.

Inoltre, da ieri 6 settembre, è disponibile in esclusiva per PS5 Astro Bot, ovvero il nuovo platform firmato da Team Asobi. Infine, la libreria di giochi per PS5 Slim nei prossimi mesi beneficerà di new entry interessanti, come LEGO Horizon Adventures, Until Dawn e tanti altri.