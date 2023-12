Sony rivela quante PS5 ha venduto fino ad ora: PS4 fece meglio

Importante annuncio da parte di Sony relativamente alla sua famosa console PS5. L'azienda nipponica, infatti, ha dichiarato di aver venduto 50 milioni di questa console dal suo lancio, avvenuto verso la fine del 2020. In particolare, questo dato ne rivela un altro: Sony, tra le righe, ha confermato l'aumento di vendite di PS5 visto che solo a luglio annunciò il traguardo di 40 milioni di unità.

In tal senso, ha influito in maniera positiva la maggiore disponibilità di PS5. Dunque, sembra che siano state superate le difficoltà legate all'approviggionamento che negli scorsi mesi hanno portato ad una minore disponibilità di console sugli scaffali dei negozi. In ogni caso, Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato: "Siamo grati a tutti i nostri giocatori che si sono uniti al viaggio di PS5 finora, e siamo entusiasti che questa sia la prima stagione festiva dal lancio in cui disponiamo di una fornitura completa di console PS5, quindi chiunque voglia acquistarne una potrà essere accontentato".