Sony vuole sfidare Apple Vision Pro?

Lo scorso anno abbiamo visto Apple tuffarsi ufficialmente in un territorio inesplorato, quello che riguarda i dispositivi per la realtà virtuale e aumentata. Il Vision Pro di Apple si è subito materializzato come il top di gamma da battere, ma all'orizzonte vi sono già potenziali rivali.

Un po' a sorpresa, visto che non erano trapelati particolari rumor nelle scorse settimane, Sony ha deciso di lanciarsi nel settore sviluppando un innovativo quanto complesso sistema immersivo per la creazione di contenuti spaziali. L'azienda lo dice senza mezzi termini, arriverà un visore XR con controller che permetterà agli utenti di creare oggetti in 3D e aggiungerli, personalizzarli e manipolarli nella realtà aumentata in tempo reale.