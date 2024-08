Sony lancia le nuove WF-C510: le true wireless economiche che non rinunciano alla qualità

Sony si conferma un assoluto punto di riferimento nel settore dei prodotti audio, e in particolare in quello che riguarda le cuffie. L'azienda ha appena lanciato le nuove Sony WF-C510, delle true wireless economiche che promettono comfort e qualità.

Le nuove Sony WF-C510 arrivano come un modello di cuffie per il quotidiano, per le quali l'azienda ha curato anche l'aspetto del design. Andiamo a vedere tutte le specifiche tecniche principali.