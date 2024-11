Sony Xperia 1 VI è tra i primi a ricevere Android 15

Android 16 è incredibilmente già arrivato in forma di prima Developer Preview, ma quasi tutti i modelli Android non Pixel ancora devono ricevere la versione precedente. Sony Xperia 1 VI cerca di rimediare, con Android 15 che è in fase di rollout .

Android 15 per Sony Xperia 1 VI: ecco le novità

Il rilascio di Android 15 per Sony Xperia 1 VI è arrivato senza troppo clamore da parte di Sony, che non ha emanato particolari annunci ufficiali ma ha pubblicato una guida all'aggiornamento sulla sua pagina di supporto per utenti britannici.

L'aggiornamento ad Android 15 arriva quindi come un major update, visto che per l'appunto si tratta di un aggiornamento della versione di Android. La nuova build ha un peso di circa 940 MB, mentre il codice che la identifica è 69.1.A.2.78.

Come vedete dallo screenshot in basso, che corrisponde sostanzialmente al changelog associato all'aggiornamento, il major update introduce tutte le novità che abbiamo visto su Android 15 stock, quello distribuito da Google.

Vengono aggiornate anche le patch di sicurezza a novembre 2024.

Visto che si tratta di un major update ci saremmo aspettati anche delle novità a livello di interfaccia proposte da Sony, un po' come fanno tutti gli altri produttori che personalizzano l'interfaccia di Android in maniera specifica (come Samsung con la sua One UI). Ma dal changelog ci accorgiamo che questo non sarebbe avvenuto per l'aggiornamento appena rilasciato.

Quanto appena menzionato non è un dato certo, ma abbastanza probabile visto che l'update pesa meno di 1 GB, quando altri major update simili in casa Sony sono arrivati con un peso anche di 3 GB.

L'aggiornamento ad Android 15 per Sony Xperia 1 VI dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, o quanto meno in Europa. Per quanto riguarda i modelli precedenti, ancora non conosciamo le tempistiche di rilascio di Android 15 per Xperia 10 VI, Xperia 1 V e Xperia 5 V. Invece Xperia 1 IV è ormai fuori dai giochi, visto che il suo periodo di supporto software si è concluso.