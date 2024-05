Sony cambia strategia: un colore inedito e due cambiamenti radicali per Xperia 1 VI

Sony è un'azienda che solitamente non stravolge quanto fatto in precedenza con i suoi smartphone , ma cerca di portare avanti un concetto e un' identità ben chiara , che a volte può essere controproducente.

Seppur il design sia pressocchè inalterato rispetto al Xperia 1 V, la prima novità riguarda le colorazioni della cover posteriore: oltre ai colori già impiegati per il suo predecessore (Black, Platinum Silver e Khaki Green), il Sony Xperia 1 VI sarà disponibile anche in una colorazione rossa, come vi mostriamo nella foto in basso, mai vista in passato.

Uno dei cambiamenti importanti riguarderà il display, che non avrà più un rapporto di forma di 21:9, ma passerà a un più consueto 19,5:9, e che non avrà più la risoluzione 4K, ma solo Full HD+. Questa decisione è stata vista da Ishikawa come un tentativo di risollevare le vendite degli smartphone Sony, rendendo Xperia 1 VI più simile agli altri e incontrando così i gusti dei consumatori; mentre, secondo Ishino, questa scelta di "normalizzare" lo smartphone non lo renderà riconoscibile come un dispositivo Sony.

Infine, sarà rivoluzionata l'app per la Fotocamera, che non sarà più divisa in tre app (Photo Pro, Video Pro e Cinema Pro), ma sarà un'unica app dove sarà possibile trovare tutte le varie funzionalità specifiche. Questo da una parte aiuterà gli utenti a scattare in automatico senza dover necessariamente regolare le impostazioni; d'altra parte, fanno notare gli intervistati, si perde un po' l'identità dello smartphone, che dovrebbe essere utilizzato da chi "sa come utilizzare una fotocamera".