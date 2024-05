Sony Xperia 1 VI ufficiale: sempre più di nicchia, ma lo zoom ottico 7,1x fa gola, e occhio anche a Xperia 10 VI

Sony non ci gira troppo intorno: i suoi smartphone top di gamma stanno diventando sempre di più un prodotto di nicchia. E non è solo il prezzo: gli Xperia 1 vantano tante funzioni e tante chicche legate all'audio, al display, ai tool per creator e, ovviamente, a tutto ciò che ruota intorno alle fotocamere, tutte caratteristiche pensate per un pubblico esperto. Non sono insomma i classici smartphone punta e scatta per vantarsi su Instagram o per "doomscrolling" e simili sui social network. E questa cosa il celebre brand nipponico l'ha ribadita anche nella presentazione a porte chiuse del suo nuovo flagship, Sony Xperia 1 VI. Vediamo insieme di che pasta è fatto. Segui SmartWorld su News

Sony Xperia 1 Mark VI - Scheda tecnica

Schermo : 6,5" full HD+ LTPO OLED, 19.5:9, 120 Hz refresh rate dinamico, 240 Hz motion blur reduction, 240 Hz touch scanning rate, Creator mode "Powered by CineAlta", DCI-P3 100%, tecnologia BRAVIA

: 6,5" full HD+ LTPO OLED, 19.5:9, 120 Hz refresh rate dinamico, 240 Hz motion blur reduction, 240 Hz touch scanning rate, Creator mode "Powered by CineAlta", DCI-P3 100%, tecnologia BRAVIA Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memoria interna : 256/512 GB espandibile fino a 1.5 TB tramite microSDXC

: 256/512 GB espandibile fino a 1.5 TB tramite microSDXC RAM : 12 GB

: 12 GB Fotocamere posteriori :

16 mm - 12 megapixel 1/2.5" Exmor RS, f/2.2 24 mm - 52 megapixel (full aspect) / 48 megapixel (effettivi) 1/1.35" Exmor T, f/1.9 85-170 mm - 12 megapixel 1/3.5" Exmor RS, f/2.3 (85 mm) - f/3.5 (170 mm)

: Fotocamera anteriore : 24 mm - 12 megapixel 1/2.9" Exmor RS, f/2.0

: Audio : jack 3.5 mm, Hi-Resolution Audio, LDAC per Audio Wireless, 360 Reality Audio Certified e Upmix, full stage stereo speaker, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX Adaptive

: jack 3.5 mm, Hi-Resolution Audio, LDAC per Audio Wireless, 360 Reality Audio Certified e Upmix, full stage stereo speaker, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX Adaptive Batteria : 5.000 mAh, Xperia Adaptive Charging, STAMINA Mode, ricarica Qi Wireless

: 5.000 mAh, Xperia Adaptive Charging, STAMINA Mode, ricarica Qi Wireless Certificazioni e materiali : IPX5/X8 per l'acqua, IP6X per la polvere, Corning Gorilla Glass Victus 2 frontale, Corning Gorilla Glass Victus sul retro

: IPX5/X8 per l'acqua, IP6X per la polvere, Corning Gorilla Glass Victus 2 frontale, Corning Gorilla Glass Victus sul retro Dimensioni : 162 x 74 x 8,2 mm

: 162 x 74 x 8,2 mm Peso: 192 g

Iniziamo proprio dallo schermo. Sony abbandona il rapporto di forma allungato, il 21:9 diventato oramai un marchio di fabbrica dei suoi top di gamma, per un più classico 19.5:9, più adatto ai social e ai contenuti in 16:9. Per il resto ci troviamo nuovamente di fronte a un ottimo display OLED full HD+ con tecnologia BRAVIA e tante chicche che faranno la gioia di fotografi e creatori di contenuti, vista anche la copertura 100% dello spazio DCI-P3. Il cuore pulsante è l'ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che garantisce prestazioni da vero top di gamma e anche la possibilità di giocare con le massime prestazioni. A tal proposito, Sony ha aggiunto anche funzionalità legate proprio al gaming, come un ottimizzatore di FPS, il Game Enhancer e tutte le funzionalità incluse nella piattaforma Elite Gaming di Qualcomm.

Ovviamente al centro di tutto c'è il comparto fotocamere. La scheda tecnica parla da sola: spicca soprattutto il sensore variabile 85-170 mm che garantisce un super zoom ottico da 3.5x a 7.1x, coadiuvato da un ultra wide da 16 mm e da un sensore principale fino a 52 megapixel con lenti Zeiss. Per l'occasione, Sony ha completamente riprogettato l'app fotocamera, condensando Photo Pro, Video Pro e Cinema Pro in un'unica esperienza. La modalità Auto dà il meglio anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, con funzioni che riconoscono e tracciano occhi umani e animali, bilanciando al contempo bianco, esposizione e profondità. Con il classico swipe su schermo si passa fra le varie modalità d'uso (Bokeh, Foto, Video e simili), e ovviamente c'è anche la modalità Pro con tutti i settaggi manuali che l'utenza Sony si aspetta di trovare su un dispositivo del genere. E ci sono anche sei preset per scattare foto come dei veri "pro" senza necessariamente esserlo. Sì, Xperia 1 VI è un prodotto di nicchia, ma forse Sony ancora un po' ci spera di riuscire ad attirare anche nuovi utenti.

La batteria è una generosa 5.000 mAh ad alta densità. Sony garantisce almeno 4 anni di vita, anche se dipende molto dall'uso che ne fate. E per quanto riguarda gli aggiornamenti? Durante la presentazione Sony ci ha confermato 3 anni di aggiornamenti di sistema e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Un po' pochi a confronto con la concorrenza e, soprattutto, considerata quella che è la fascia di prezzo degli Xperia 1.

C'è anche Xperia 10 Mark IV!

E se volete spendere meno ma avere comunque per le mani la classica esperienza Sony, incluso il "vecchio" formato 21:9, c'è anche Xperia 10 Mark VI. L'hardware per forza di cose è inferiore, e per certi versi è anche simile a quello dell'edizione passata. Le fotocamere passano da 3 a 2, visto che il sensore principale agisce sia a 26 che a 52 mm.

Schermo : 6,1" full HD+ Wide OLED, 21:9, 60 Hz refresh rate, 120 Hz touch scanning rate, DCI-P3 100%

: 6,1" full HD+ Wide OLED, 21:9, 60 Hz refresh rate, 120 Hz touch scanning rate, DCI-P3 100% Processore : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Memoria interna : 128 GB espandibile fino a 1.5 TB tramite microSDXC

: 128 GB espandibile fino a 1.5 TB tramite microSDXC RAM : 8 GB

: 8 GB Fotocamere posteriori :

16 mm - 8 megapixel 1/4" f/2.2 26 mm - 48 megapixel (effettivi) / 12 megapixel (risultante) 1/2.0" Exmor RS, f/1.8

: Fotocamera anteriore : 26 mm - 8 megapixel 1/4" f/2.0

: Audio : jack 3.5 mm, Hi-Resolution Audio, LDAC per Audio Wireless, 360 Reality Audio Certified e Upmix, Front stereo speaker, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX Adaptive

: jack 3.5 mm, Hi-Resolution Audio, LDAC per Audio Wireless, 360 Reality Audio Certified e Upmix, Front stereo speaker, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX Adaptive Batteria : 5.000 mAh, USB PD, Xperia Adaptive Charging, STAMINA Mode, ricarica Qi Wireless

: 5.000 mAh, USB PD, Xperia Adaptive Charging, STAMINA Mode, ricarica Qi Wireless Certificazioni e materiali : IPX5/X8 per l'acqua, IP6X per la polvere, Corning Gorilla Glass Victus

: IPX5/X8 per l'acqua, IP6X per la polvere, Corning Gorilla Glass Victus Dimensioni : 155 x 68 x 8,3 mm

: 155 x 68 x 8,3 mm Peso: 164 g

Uscita e prezzi

Stando a quanto riportato da Sony, i pre-ordini di Sony Xperia 1 Mark VI dovrebbero aprire in Europa a partire dal 20 maggio prossimo. La disponibilità vera e propria sarebbe prevista per giugno. Usiamo in entrambi i casi il condizionale perché negli ultimi anni i periodi effettivi di lancio dei top di gamma Sony sono stati decisamente "variabili" e scostanti. Il prezzo ammonta a 1.399€, lo stesso dell'anno scorso.

Sony Xperia 10 Mark VI dovrebbe invece arrivare a metà giugno, e il prezzo di lancio potrebbe dimostrarsi molto interessante: si parla infatti di 399€.

